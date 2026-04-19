Xbox Series X: Das sind die 20 meistgespielten Spiele der Woche (KW16/2026)

Diese Xbox-Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der meistgespielten Games der Woche.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? In unserer neuen Top-20-Liste zeigen wir euch die meistgespielten Games der aktuellen Woche.

Die Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW16/2026)

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty Rocket League NBA 2K26 Rainbow Six Siege GTA V Apex Legends GTA Online Madden NFL 26 Marvel Rivals Forza Horizon 5 ARC Raiders MLB The Show 26 Overwatch College Football 26 Battlefield Red Dead Redemption 2 FC 26

Hinweis: Crimson Desert ist in der Liste der meistgespielten Spiele derzeit nicht zu finden. Es scheint ein Bug im Store zu sein.

Wochenvergleich KW15 vs. KW16/2026 – Xbox Top 20

Das große Bild – kaum Bewegung in den Xbox-Charts

Schon auf den ersten Blick ist klar:

Die Xbox-Top-20 sind extrem stabil

Es gibt nur minimale Verschiebungen zwischen KW15 und KW16

Gewinner & Aufsteiger der Woche

Marvel Rivals gewinnt weiter an Bedeutung

Bleibt stabil in den Top 20

Zeigt starke Live-Service-Dynamik

Forza Horizon 5 wieder weiter vorn stabilisiert

Konstant in beiden Wochen vertreten

Typischer Xbox-Dauerbrenner

Vorfreude auf Forza Horizon 6

ARC Raiders etabliert sich

Weiterhin in den Charts

PvPvE-Titel setzt sich fest

Was wirklich auffällt

Extreme Marktstabilität:

Die gleichen Spiele dominieren seit Wochen/Monaten/Jahren

Neue Releases haben kaum eine Chance, sich durchzusetzen

Live-Service dominiert Xbox komplett (Roblox, Fortnite, Call of Duty, Apex Legends…)

Sportspiele sind fixer Bestandteil der Top 20

FAQ

Wie entstehen die Xbox Top 20?

Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen für euch die Top 20 zusammen.

Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?

An Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führt kein Weg vorbei

Warum ändern sich die Charts jede Woche nur minimal?

Die Dauerbrenner und Free-to-Play-Spiele sind durch ihre Seasons und neue Inhalte ungebrochen beliebt.

Wird Xbox Game Pass berücksichtigt?

Ja.

Was sagt die Top 20 über die aktuelle Gaming-Community? Und was spielt ihr aktuell?