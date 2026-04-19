Xbox Series X: Das sind die 20 meistgespielten Spiele der Woche (KW16/2026)

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? In unserer neuen Top-20-Liste zeigen wir euch die meistgespielten Games der aktuellen Woche.
- Das sind die besten Spiele und Top-Games im April 2026
- Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo
Die Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW16/2026)
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege
- GTA V
- Apex Legends
- GTA Online
- Madden NFL 26
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- ARC Raiders
- MLB The Show 26
- Overwatch
- College Football 26
- Battlefield
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
Hinweis: Crimson Desert ist in der Liste der meistgespielten Spiele derzeit nicht zu finden. Es scheint ein Bug im Store zu sein.
Wochenvergleich KW15 vs. KW16/2026 – Xbox Top 20
Das große Bild – kaum Bewegung in den Xbox-Charts
Schon auf den ersten Blick ist klar:
- Die Xbox-Top-20 sind extrem stabil
- Es gibt nur minimale Verschiebungen zwischen KW15 und KW16
Gewinner & Aufsteiger der Woche
Marvel Rivals gewinnt weiter an Bedeutung
- Bleibt stabil in den Top 20
- Zeigt starke Live-Service-Dynamik
Forza Horizon 5 wieder weiter vorn stabilisiert
- Konstant in beiden Wochen vertreten
- Typischer Xbox-Dauerbrenner
- Vorfreude auf Forza Horizon 6
ARC Raiders etabliert sich
- Weiterhin in den Charts
- PvPvE-Titel setzt sich fest
Was wirklich auffällt
Extreme Marktstabilität:
- Die gleichen Spiele dominieren seit Wochen/Monaten/Jahren
- Neue Releases haben kaum eine Chance, sich durchzusetzen
- Live-Service dominiert Xbox komplett (Roblox, Fortnite, Call of Duty, Apex Legends…)
- Sportspiele sind fixer Bestandteil der Top 20
FAQ
Wie entstehen die Xbox Top 20?
Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen für euch die Top 20 zusammen.
Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?
An Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führt kein Weg vorbei
Warum ändern sich die Charts jede Woche nur minimal?
Die Dauerbrenner und Free-to-Play-Spiele sind durch ihre Seasons und neue Inhalte ungebrochen beliebt.
Wird Xbox Game Pass berücksichtigt?
Ja.
Was sagt die Top 20 über die aktuelle Gaming-Community? Und was spielt ihr aktuell?
- Das sind die besten Spiele und Top-Games im März 2026
- Das sind die besten Spiele und Top-Games im April 2026
- Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Joa…so wie immer nicht wirklich viel Bewegung drin.
Diese Liste ist Woche für Woche so beschämend. Da braucht sich keiner wundern warum versucht wird mit jedem Game Mikrotransaktionen zu pushen und das nächste Grosse Ding im Live Service Bereich zu landen.
Ich gebe zu ich habe eigentlich nur Rocket League aus der Liste gespielt
Vielen Dank für den Artikel, die Änderung in der Hinsicht ist mir willkommen 😅👍, aktuell zocke ich nur CoD aus der Liste, viele haben nunmal ihr bevorzugtes Live Service Spiel, zu dem sie immer wieder zurückkehren, da haben Einzelspielererlebnisse auf Dauer immer das Nachsehen.
Ich habe Frank Stone durch gespielt, ein paar Runden Rocket League gezockt und mal wieder in Back4Blood reingeschaut. Gute Woche 👍🏼
Finde mich selber in der Liste nicht wieder. Das Spiel zu dem ich immer wieder zurückkehre ist weiterhin Vermintide 2. Das ist einfach zu lustig was da im Coop immer wieder passiert und jetzt sind anscheinend wieder ein paar neue Spieler hinzugekommen, was man an den Levels sieht.