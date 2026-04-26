Xbox Series X: Das sind die 20 meistgespielten Spiele der Woche (KW17/2026)

Diese Xbox-Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der meistgespielten Games der Woche.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? In unserer neuen Top-20-Liste zeigen wir euch die meistgespielten Games der aktuellen Woche.

Die Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW17/2026)

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty Rocket League NBA 2K26 Rainbow Six Siege GTA V Apex Legends GTA Online Madden NFL 26 Marvel Rivals Forza Horizon 5 Overwatch MLB The Show 26 Battlefield ARC Raiders College Football 26 Red Dead Redemption 2 FC 26

Die Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW16/2026)

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty Rocket League NBA 2K26 Rainbow Six Siege GTA V Apex Legends GTA Online Madden NFL 26 Marvel Rivals Forza Horizon 5 ARC Raiders MLB The Show 26 Overwatch College Football 26 Battlefield Red Dead Redemption 2 FC 26

Hinweis: Crimson Desert ist in der Liste der meistgespielten Spiele derzeit nicht zu finden. Es scheint ein Bug im Store zu sein.

Wochenvergleich KW16 vs. KW17/2026 – Xbox Top 20

Das große Bild – kaum Bewegung in den Xbox-Charts

Schon auf den ersten Blick ist klar:

Kaum neue Titel in den Top 20

Nur minimale Positionswechsel

Die gleichen Spiele dominieren weiterhin Woche für Woche

Die wichtigsten Veränderungen

ARC Raiders verliert leicht an Boden (von Platz 14 auf 17)

Overwatch 2 gewinnt wieder etwas an Momentum (von 16 auf 14)

Battlefield rutscht leicht nach oben (von 18 auf 16 – dennoch stabil)

MLB The Show 26 und EA Sports College Football 26 tauschen Positionen im Mittelfeld

Fazit: Keine echten Überraschungen – nur Feintuning innerhalb der bestehenden Rangordnung.

Gewinner & Aufsteiger der Woche

Battlefield gewinnt weiter an Bedeutung

Bleibt stabil in den Top 20

Zeigt starke Live-Service-Dynamik

Forza Horizon 5 stabilisiert

Konstant in beiden Wochen vertreten

Typischer Xbox-Dauerbrenner

Vorfreude auf Forza Horizon 6

ARC Raiders fällt leicht ab

Weiterhin in den Charts, verliert aber an Boden

Was wirklich auffällt

Extreme Marktstabilität:

Die gleichen Spiele dominieren seit Wochen/Monaten/Jahren

Neue Releases haben kaum eine Chance, sich durchzusetzen

Live-Service dominiert Xbox komplett (Roblox, Fortnite, Call of Duty, Apex Legends…)

Sportspiele sind fixer Bestandteil der Top 20

FAQ

Wie entstehen die Xbox Top 20?

Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen für euch die Top 20 zusammen.

Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?

An Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führt kein Weg vorbei

Warum ändern sich die Charts jede Woche nur minimal?

Die Dauerbrenner und Free-to-Play-Spiele sind durch ihre Seasons und neue Inhalte ungebrochen beliebt.

Wird Xbox Game Pass berücksichtigt?

Ja.

Was sagt euch diese extreme Stabilität der Charts? Zockt ihr selbst eher Dauerbrenner wie Fortnite – oder wechselt ihr regelmäßig zwischen neuen Releases?