Xbox Series X: Das sind die 20 meistgespielten Spiele der Woche (KW17/2026)

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Diese Xbox-Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der meistgespielten Games der Woche.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? In unserer neuen Top-20-Liste zeigen wir euch die meistgespielten Games der aktuellen Woche.

Die Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW17/2026)

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. Rainbow Six Siege
  8. GTA V
  9. Apex Legends
  10. GTA Online
  11. Madden NFL 26
  12. Marvel Rivals
  13. Forza Horizon 5
  14. Overwatch
  15. MLB The Show 26
  16. Battlefield
  17. ARC Raiders
  18. College Football 26
  19. Red Dead Redemption 2
  20. FC 26

Die Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW16/2026)

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. Rainbow Six Siege
  8. GTA V
  9. Apex Legends
  10. GTA Online
  11. Madden NFL 26
  12. Marvel Rivals
  13. Forza Horizon 5
  14. ARC Raiders
  15. MLB The Show 26
  16. Overwatch
  17. College Football 26
  18. Battlefield
  19. Red Dead Redemption 2
  20. FC 26

Hinweis: Crimson Desert ist in der Liste der meistgespielten Spiele derzeit nicht zu finden. Es scheint ein Bug im Store zu sein.

Wochenvergleich KW16 vs. KW17/2026 – Xbox Top 20

Das große Bild – kaum Bewegung in den Xbox-Charts

Schon auf den ersten Blick ist klar:

  • Kaum neue Titel in den Top 20
  • Nur minimale Positionswechsel
  • Die gleichen Spiele dominieren weiterhin Woche für Woche

Die wichtigsten Veränderungen

  • ARC Raiders verliert leicht an Boden (von Platz 14 auf 17)
  • Overwatch 2 gewinnt wieder etwas an Momentum (von 16 auf 14)
  • Battlefield rutscht leicht nach oben (von 18 auf 16 – dennoch stabil)
  • MLB The Show 26 und EA Sports College Football 26 tauschen Positionen im Mittelfeld

Fazit: Keine echten Überraschungen – nur Feintuning innerhalb der bestehenden Rangordnung.

Gewinner & Aufsteiger der Woche

Battlefield gewinnt weiter an Bedeutung

  • Bleibt stabil in den Top 20
  • Zeigt starke Live-Service-Dynamik

Forza Horizon 5 stabilisiert

  • Konstant in beiden Wochen vertreten
  • Typischer Xbox-Dauerbrenner
  • Vorfreude auf Forza Horizon 6

ARC Raiders fällt leicht ab

  • Weiterhin in den Charts, verliert aber an Boden

Was wirklich auffällt

Extreme Marktstabilität:

  • Die gleichen Spiele dominieren seit Wochen/Monaten/Jahren
  • Neue Releases haben kaum eine Chance, sich durchzusetzen
  • Live-Service dominiert Xbox komplett (Roblox, Fortnite, Call of Duty, Apex Legends…)
  • Sportspiele sind fixer Bestandteil der Top 20

FAQ

Wie entstehen die Xbox Top 20?

Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen für euch die Top 20 zusammen.

Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?

An Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führt kein Weg vorbei

Warum ändern sich die Charts jede Woche nur minimal?

Die Dauerbrenner und Free-to-Play-Spiele sind durch ihre Seasons und neue Inhalte ungebrochen beliebt.

Wird Xbox Game Pass berücksichtigt?

Ja.

Was sagt euch diese extreme Stabilität der Charts? Zockt ihr selbst eher Dauerbrenner wie Fortnite – oder wechselt ihr regelmäßig zwischen neuen Releases?

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8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 406460 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 26.04.2026 - 10:11 Uhr

    Keine großen Veränderungen, Arc Raiders fällt ziemlich ab und Battlefield scheint sich doch noch in den Top 20 zu halten.

    0
  2. Hey Iceman 896575 XP Xboxdynasty All Star Platin | 26.04.2026 - 10:33 Uhr

    Die üblichen verdächtigen aber das Battlefield vor ARC Raiders ist 😮

    0
  3. AnCaptain4u 263635 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.04.2026 - 10:56 Uhr

    Der US-Markt gibt natürlich den Ton an, Ganz klar. Und es ist gut und wichtig, dass Xbox hier mehrmals vertreten ist.
    Dennoch werfe ich lieber einen Blick auf die deutschen Charts oder die Auswertung von TrueAchievements.
    Auch, weil dort etwas mehr Abwechslung besteht.

    0
  4. MaDDoG1207 16030 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 26.04.2026 - 12:35 Uhr

    Welches Call of Duty ist gemeint? Sorry, spiele die Reihe gar nicht

    Naja, ansonsten die üblichen Verdächtigen, wobei ich Battlefield und FC26 irgendwie weiter oben gesehen hätte. Aber ich schätze, dass vor allem FC26 in Europa die meisten aktiven Gamer hat, und diese es auf PS5 spielen.

    0
    • Lord Maternus 370965 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 26.04.2026 - 12:39 Uhr
      Antwort auf MaDDoG1207

      Das dürfte der Launcher sein. Über den startet man, glaube ich, Warzone und die letzten jährlichen Updates.

      0

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