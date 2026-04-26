Xbox Series X: Das sind die 20 meistgespielten Spiele der Woche (KW17/2026)

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? In unserer neuen Top-20-Liste zeigen wir euch die meistgespielten Games der aktuellen Woche.
- Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
Die Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW17/2026)
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege
- GTA V
- Apex Legends
- GTA Online
- Madden NFL 26
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- Overwatch
- MLB The Show 26
- Battlefield
- ARC Raiders
- College Football 26
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
Die Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW16/2026)
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege
- GTA V
- Apex Legends
- GTA Online
- Madden NFL 26
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- ARC Raiders
- MLB The Show 26
- Overwatch
- College Football 26
- Battlefield
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
Hinweis: Crimson Desert ist in der Liste der meistgespielten Spiele derzeit nicht zu finden. Es scheint ein Bug im Store zu sein.
Wochenvergleich KW16 vs. KW17/2026 – Xbox Top 20
Das große Bild – kaum Bewegung in den Xbox-Charts
Schon auf den ersten Blick ist klar:
- Kaum neue Titel in den Top 20
- Nur minimale Positionswechsel
- Die gleichen Spiele dominieren weiterhin Woche für Woche
Die wichtigsten Veränderungen
- ARC Raiders verliert leicht an Boden (von Platz 14 auf 17)
- Overwatch 2 gewinnt wieder etwas an Momentum (von 16 auf 14)
- Battlefield rutscht leicht nach oben (von 18 auf 16 – dennoch stabil)
- MLB The Show 26 und EA Sports College Football 26 tauschen Positionen im Mittelfeld
Fazit: Keine echten Überraschungen – nur Feintuning innerhalb der bestehenden Rangordnung.
Gewinner & Aufsteiger der Woche
Battlefield gewinnt weiter an Bedeutung
- Bleibt stabil in den Top 20
- Zeigt starke Live-Service-Dynamik
Forza Horizon 5 stabilisiert
- Konstant in beiden Wochen vertreten
- Typischer Xbox-Dauerbrenner
- Vorfreude auf Forza Horizon 6
ARC Raiders fällt leicht ab
- Weiterhin in den Charts, verliert aber an Boden
Was wirklich auffällt
Extreme Marktstabilität:
- Die gleichen Spiele dominieren seit Wochen/Monaten/Jahren
- Neue Releases haben kaum eine Chance, sich durchzusetzen
- Live-Service dominiert Xbox komplett (Roblox, Fortnite, Call of Duty, Apex Legends…)
- Sportspiele sind fixer Bestandteil der Top 20
FAQ
Wie entstehen die Xbox Top 20?
Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen für euch die Top 20 zusammen.
Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?
An Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führt kein Weg vorbei
Warum ändern sich die Charts jede Woche nur minimal?
Die Dauerbrenner und Free-to-Play-Spiele sind durch ihre Seasons und neue Inhalte ungebrochen beliebt.
Wird Xbox Game Pass berücksichtigt?
Ja.
Was sagt euch diese extreme Stabilität der Charts? Zockt ihr selbst eher Dauerbrenner wie Fortnite – oder wechselt ihr regelmäßig zwischen neuen Releases?
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8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Keine großen Veränderungen, Arc Raiders fällt ziemlich ab und Battlefield scheint sich doch noch in den Top 20 zu halten.
Jup jede Woche das selbe
Die üblichen verdächtigen aber das Battlefield vor ARC Raiders ist 😮
Schon ein enormer Abwärtstrend und das wird sicher nicht mehr besser die nächsten Monate.
Der US-Markt gibt natürlich den Ton an, Ganz klar. Und es ist gut und wichtig, dass Xbox hier mehrmals vertreten ist.
Dennoch werfe ich lieber einen Blick auf die deutschen Charts oder die Auswertung von TrueAchievements.
Auch, weil dort etwas mehr Abwechslung besteht.
Welches Call of Duty ist gemeint? Sorry, spiele die Reihe gar nicht
Naja, ansonsten die üblichen Verdächtigen, wobei ich Battlefield und FC26 irgendwie weiter oben gesehen hätte. Aber ich schätze, dass vor allem FC26 in Europa die meisten aktiven Gamer hat, und diese es auf PS5 spielen.
Das dürfte der Launcher sein. Über den startet man, glaube ich, Warzone und die letzten jährlichen Updates.
…und ich habe keins von ihnen gespielt 😁