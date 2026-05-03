Xbox Series X: Das sind die 20 meistgespielten Spiele der Woche (KW18/2026)

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? In unserer neuen Top-20-Liste zeigen wir euch die meistgespielten Games der aktuellen Woche.
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW18/2026)
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege
- GTA V
- Madden NFL 26
- Apex Legends
- Marvel Rivals
- MLB The Show 26
- GTA Online
- Forza Horizon 5
- College Football 26
- Overwatch
- Battlefield
- ARC Raiders
- FC 26
- Redd Dead Redemption 2
Weitere aktuelle Veröffentlichungen
- Platz 125: Pragmata
Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW17/2026)
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege
- GTA V
- Apex Legends
- GTA Online
- Madden NFL 26
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- Overwatch
- MLB The Show 26
- Battlefield
- ARC Raiders
- College Football 26
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW16/2026)
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege
- GTA V
- Apex Legends
- GTA Online
- Madden NFL 26
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- ARC Raiders
- MLB The Show 26
- Overwatch
- College Football 26
- Battlefield
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
Hinweis: Crimson Desert ist in der Liste der meistgespielten Spiele derzeit nicht zu finden. Es scheint ein Bug im Store zu sein.
Wochenvergleich KW16 vs. KW17 vs. KW18/2026 – Xbox Top 20
Das große Bild – kaum Bewegung in den Xbox-Charts
Die neuen Xbox Top 20 sind da – doch wer auf frischen Wind gehofft hat, wird erneut enttäuscht. KW18 bestätigt knallhart den Trend der letzten Wochen: Stillstand statt Bewegung.
Wochenvergleich: KW18 vs. KW17 vs. KW16
- Drei Wochen, praktisch identische Charts
- Keine Neueinsteiger in den Top 20
- Nur minimale Positionswechsel
Gewinner & Verlierer der Woche
- Madden NFL 26 springt von Platz 11 auf 9
- Apex Legends verliert leicht (9 → 10)
- MLB The Show 26 macht einen deutlichen Satz nach oben (15 → 12)
- GTA Online fällt spürbar (10 → 13)
- EA Sports College Football 26 gewinnt (18 → 15)
- Overwatch 2 verliert leicht (14 → 16)
FAQ
Wie entstehen die Xbox Top 20?
Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen für euch die Top 20 zusammen.
Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?
An Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führt kein Weg vorbei
Warum ändern sich die Charts jede Woche nur minimal?
Die Dauerbrenner und Free-to-Play-Spiele sind durch ihre Seasons und neue Inhalte ungebrochen beliebt.
Wird Xbox Game Pass berücksichtigt?
Ja.
Was sagt euch diese extreme Stabilität der Charts? Zockt ihr selbst eher Dauerbrenner wie Fortnite – oder wechselt ihr regelmäßig zwischen neuen Releases?
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
Und glaubt ihr, dass einige der Neuveröffentlichungen im Mai die Rangliste neu aufmischen kann?
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin fast etwas Stolz darauf das ich nicht eines der Spiele spiele die auf sämtlichen Listen aufgeführt sind.
So gut wie keine Änderungen, wieder 😅, Arc Raiders rutscht langsam raus aus der Top 20.
Wow Fortnite auf Platz 1 damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ^^
Platz 125 Pragmata ist aber schon irgendwie traurig. 😳
Eigentlich wie immer 😅
Immer die gleichen Verdächtigen.