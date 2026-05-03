Xbox Series X: Das sind die 20 meistgespielten Spiele der Woche (KW18/2026)

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Übersicht
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Diese Xbox-Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der meistgespielten Games der Woche.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? In unserer neuen Top-20-Liste zeigen wir euch die meistgespielten Games der aktuellen Woche.

Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW18/2026)

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. Rainbow Six Siege
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. Apex Legends
  11. Marvel Rivals
  12. MLB The Show 26
  13. GTA Online
  14. Forza Horizon 5
  15. College Football 26
  16. Overwatch
  17. Battlefield
  18. ARC Raiders
  19. FC 26
  20. Redd Dead Redemption 2

Weitere aktuelle Veröffentlichungen

  • Platz 125: Pragmata

Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW17/2026)

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. Rainbow Six Siege
  8. GTA V
  9. Apex Legends
  10. GTA Online
  11. Madden NFL 26
  12. Marvel Rivals
  13. Forza Horizon 5
  14. Overwatch
  15. MLB The Show 26
  16. Battlefield
  17. ARC Raiders
  18. College Football 26
  19. Red Dead Redemption 2
  20. FC 26

Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW16/2026)

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. Rainbow Six Siege
  8. GTA V
  9. Apex Legends
  10. GTA Online
  11. Madden NFL 26
  12. Marvel Rivals
  13. Forza Horizon 5
  14. ARC Raiders
  15. MLB The Show 26
  16. Overwatch
  17. College Football 26
  18. Battlefield
  19. Red Dead Redemption 2
  20. FC 26

Hinweis: Crimson Desert ist in der Liste der meistgespielten Spiele derzeit nicht zu finden. Es scheint ein Bug im Store zu sein.

Wochenvergleich KW16 vs. KW17 vs. KW18/2026 – Xbox Top 20

Das große Bild – kaum Bewegung in den Xbox-Charts

Die neuen Xbox Top 20 sind da – doch wer auf frischen Wind gehofft hat, wird erneut enttäuscht. KW18 bestätigt knallhart den Trend der letzten Wochen: Stillstand statt Bewegung.

Wochenvergleich: KW18 vs. KW17 vs. KW16

  • Drei Wochen, praktisch identische Charts
  • Keine Neueinsteiger in den Top 20
  • Nur minimale Positionswechsel

Gewinner & Verlierer der Woche

  • Madden NFL 26 springt von Platz 11 auf 9
  • Apex Legends verliert leicht (9 → 10)
  • MLB The Show 26 macht einen deutlichen Satz nach oben (15 → 12)
  • GTA Online fällt spürbar (10 → 13)
  • EA Sports College Football 26 gewinnt (18 → 15)
  • Overwatch 2 verliert leicht (14 → 16)

FAQ

Wie entstehen die Xbox Top 20?

Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen für euch die Top 20 zusammen.

Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?

An Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führt kein Weg vorbei

Warum ändern sich die Charts jede Woche nur minimal?

Die Dauerbrenner und Free-to-Play-Spiele sind durch ihre Seasons und neue Inhalte ungebrochen beliebt.

Wird Xbox Game Pass berücksichtigt?

Ja.

Was sagt euch diese extreme Stabilität der Charts? Zockt ihr selbst eher Dauerbrenner wie Fortnite – oder wechselt ihr regelmäßig zwischen neuen Releases?

Und glaubt ihr, dass einige der Neuveröffentlichungen im Mai die Rangliste neu aufmischen kann?

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6 Kommentare Added

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  1. Wasgehtsiedasan 1360 XP Beginner Level 1 | 03.05.2026 - 17:15 Uhr

    Bin fast etwas Stolz darauf das ich nicht eines der Spiele spiele die auf sämtlichen Listen aufgeführt sind.

    0
  2. Katanameister 414280 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 03.05.2026 - 18:06 Uhr

    So gut wie keine Änderungen, wieder 😅, Arc Raiders rutscht langsam raus aus der Top 20.

    0
  3. KeKsBrei 71770 XP Tastenakrobat Level 1 | 03.05.2026 - 18:09 Uhr

    Wow Fortnite auf Platz 1 damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ^^

    0

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