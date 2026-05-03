Xbox Series X: Das sind die 20 meistgespielten Spiele der Woche (KW18/2026)

Diese Xbox-Spiele sind aktuell nicht zu stoppen – Top 20 der meistgespielten Games der Woche.

Welche Spiele dominieren aktuell die Xbox Series X|S? In unserer neuen Top-20-Liste zeigen wir euch die meistgespielten Games der aktuellen Woche.

Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW18/2026)

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty Rocket League NBA 2K26 Rainbow Six Siege GTA V Madden NFL 26 Apex Legends Marvel Rivals MLB The Show 26 GTA Online Forza Horizon 5 College Football 26 Overwatch Battlefield ARC Raiders FC 26 Redd Dead Redemption 2

Weitere aktuelle Veröffentlichungen

Platz 125: Pragmata

Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW17/2026)

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty Rocket League NBA 2K26 Rainbow Six Siege GTA V Apex Legends GTA Online Madden NFL 26 Marvel Rivals Forza Horizon 5 Overwatch MLB The Show 26 Battlefield ARC Raiders College Football 26 Red Dead Redemption 2 FC 26

Top 20 der meistgespielten Xbox-Spiele (KW16/2026)

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty Rocket League NBA 2K26 Rainbow Six Siege GTA V Apex Legends GTA Online Madden NFL 26 Marvel Rivals Forza Horizon 5 ARC Raiders MLB The Show 26 Overwatch College Football 26 Battlefield Red Dead Redemption 2 FC 26

Hinweis: Crimson Desert ist in der Liste der meistgespielten Spiele derzeit nicht zu finden. Es scheint ein Bug im Store zu sein.

Wochenvergleich KW16 vs. KW17 vs. KW18/2026 – Xbox Top 20

Das große Bild – kaum Bewegung in den Xbox-Charts

Die neuen Xbox Top 20 sind da – doch wer auf frischen Wind gehofft hat, wird erneut enttäuscht. KW18 bestätigt knallhart den Trend der letzten Wochen: Stillstand statt Bewegung.

Wochenvergleich: KW18 vs. KW17 vs. KW16

Drei Wochen, praktisch identische Charts

Keine Neueinsteiger in den Top 20

Nur minimale Positionswechsel

Gewinner & Verlierer der Woche

Madden NFL 26 springt von Platz 11 auf 9

Apex Legends verliert leicht (9 → 10)

MLB The Show 26 macht einen deutlichen Satz nach oben (15 → 12)

GTA Online fällt spürbar (10 → 13)

EA Sports College Football 26 gewinnt (18 → 15)

Overwatch 2 verliert leicht (14 → 16)

FAQ

Wie entstehen die Xbox Top 20?

Wir durchforsten die aktuellen Charts der Xbox in den USA und stellen für euch die Top 20 zusammen.

Welche Spiele sind aktuell am beliebtesten?

An Fortnite, Roblox, Minecraft und Call of Duty führt kein Weg vorbei

Warum ändern sich die Charts jede Woche nur minimal?

Die Dauerbrenner und Free-to-Play-Spiele sind durch ihre Seasons und neue Inhalte ungebrochen beliebt.

Wird Xbox Game Pass berücksichtigt?

Ja.

Was sagt euch diese extreme Stabilität der Charts? Zockt ihr selbst eher Dauerbrenner wie Fortnite – oder wechselt ihr regelmäßig zwischen neuen Releases?

Und glaubt ihr, dass einige der Neuveröffentlichungen im Mai die Rangliste neu aufmischen kann?