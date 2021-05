Xbox Series X: Days Gone auf der Xbox via PC

Sony hat am 18. Mai mit Days Gone einen weiteren PlayStation-Titel für den PC veröffentlicht. Das Action-Adventure erfreut sich auch auf dem PC großer Beliebtheit und kann dort mit zahlreichen Verbesserungen gespielt werden.

Der Journalist Tom Warren von der Internet-Seite The Verge hat nun über den Edge-Browser seiner Xbox Series X-Konsole den PlayStation Hit Days Gone zum Laufen gebracht. Hierfür hat er eine Verbindung mit seinem PC aufgebaut und das Spiel über Steam gestartet.

In seinem Twitter-Account hat er ein Video dazu veröffentlicht:

don't mind me, just playing a PlayStation game on my Xbox ¯_(ツ)_/¯ #thefuture pic.twitter.com/XWIbRnut0N

— Tom Warren (@tomwarren) May 28, 2021