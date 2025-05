Xbox Series X: Details zum gestrichenen Ultimate Spider-Man 2 von Treyarch

Fast zwei Jahrzehnte nach dem Aus tauchen nun spannende neue Informationen zu Ultimate Spider-Man 2 auf – einem ambitionierten Projekt von Treyarch, das trotz großer Pläne nie das Licht der Welt erblickte.

Die Enthüllungen stammen vom YouTuber Spidey Santa, der sich auf geleakte Infos eines anonymen Treyarch-Künstlers stützt. Und diese Einblicke lassen vermuten, dass wir es mit einem Marvel-Spiel zu tun gehabt hätten, das seiner Zeit womöglich weit voraus gewesen wäre.

Im Mittelpunkt der geleakten Inhalte steht die Erweiterung der Spielwelt: Die Map sollte deutlich größer ausfallen als im Vorgänger und unter anderem Brooklyn, den Newton River und das Marinehafen-Gebiet umfassen. Das hätte New York aus der Comicvorlage deutlich lebendiger und abwechslungsreicher wirken lassen.

Ein weiteres Highlight: Der Grüne Kobold alias Norman Osborn sollte eine spielbare Figur werden – und damit als düsterer Gegenpol zu Spider-Man in Erscheinung treten. Der geplante Plot sollte sich lose an die Comicgeschichte Death of a Goblin anlehnen, was auf eine dramatische, ernste Story hindeutet. Auch Doctor Doom sollte eine Rolle im Handlungsverlauf einnehmen – eine Überraschung, die das Marvel-Universum im Spiel spürbar erweitern sollte.

Dazu wäre Wolverine zurückgekehrt, nachdem er schon im Vorgänger einen Gastauftritt hatte, und auch Daredevil sowie der Ninja-Orden The Hand waren eingeplant – ein Zeichen dafür, wie vernetzt und umfangreich dieses Spiel gedacht war. Eine Art Mini-Marvel-Universum, bevor das in Spielen Standard wurde.