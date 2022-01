Xbox Series X: Die am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2022

Mitarbeiter von Team Xbox erzählen, auf welche Spiele sie sich in diesem Jahr am meisten freuen und warum.

Werft zusammen mit dem Xbox Team einen Blick auf die Spiele, auf die wir uns in diesem Jahr auf Xbox Series X|S und Windows PC freuen können, darunter viele, die ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten sind.

Dieses Jahr ist wirklich für jeden etwas dabei, von Big-Budget-Blockbustern wie Starfield, das es sogar zweimal auf die Liste geschafft hat, und Elden Ring bis zu Indie-Lieblingen wie Tunic und Atomic Heart.

Somerville

Sarah Bond, CVP, Game Creator Experience and Ecosystem:

„Es ist einfach atemberaubend – mit Kunst und Audio, die wunderschön und sinnlich sind, verpackt in die Geschichte einer Familie, die sich durch die Gefahren der postapokalyptischen Erde schlägt. Als mir das Jumpship-Team vor Jahren seine Vision mitteilte, war ich sofort Feuer und Flamme. Denn im Kern geht es in diesem Spiel darum, alles zu tun, um die zu schützen, die man liebt. Was gibt es im Leben Wichtigeres? – Sarah Bond, CVP, Game Creator Experience und Ökosystem.“

Somerville erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC und ist am ersten Tag im Game Pass für PC, Konsole und Cloud.

Starfield

Bonnie Ross, Leiterin von 343 Industries:

„Es gibt so viele großartige Spiele, die in diesem Jahr erscheinen, aber wenn ich das Spiel auswählen müsste, auf das ich mich am meisten freue, dann wäre es Starfield. Ich liebe die Welten und Erlebnisse, die Todd Howard und das Team der Bethesda Game Studios im Laufe der Jahrzehnte erschaffen haben, denn The Elder Scrolls und Fallout sind zwei meiner absoluten Lieblingsserien. Mir gefällt sehr, wie Todd davon spricht, dass sie in Starfield nicht nur ein Spiel, sondern ein Universum erschaffen. Ich kann es kaum erwarten, in dieses neue Science-Fiction-Universum zu entkommen und alles zu erkunden, was sie mit Starfield zum Leben erwecken werden.“

Aaron Greenberg, General Manager für Spielemarketing:

„Das von mir am meisten erwartete Spiel des Jahres 2022 ist das erste neue Universum seit 25 Jahren von den unglaublich talentierten Köpfen der Bethesda Game Studios. Es erinnert mich an die Magie der frühen Weltraumforschung und ich erwarte, dass es ein Spiel sein wird, das die nächste Generation definiert.“

Starfield erscheint für Xbox Series X|S, Windows PC und ist ab dem ersten Tag im Game Pass für PC, Konsole und Cloud.

Redfall

Malik Prince, Communications Manager, Content Creator Relations:

„Manchmal sieht man einen Trailer zu einem Spiel und weiß einfach, dass es etwas Besonderes sein wird. Sich in eine offene Welt voller Vampire zu begeben, wird definitiv ein ganz bestimmtes, aber schon lange bestehendes Bedürfnis befriedigen, und ich bin voll dafür. Andererseits… hat es etwas, sich allein in die Dunkelheit zu wagen, das meinen Namen ruft. Wie auch immer, Redfall lässt mich die Tage bis zur Veröffentlichung im Laufe dieses Jahres herunterzählen. Oh, und wer könnte die kranke Nachladeanimation von Layla vergessen?“

Redfall erscheint für Xbox Series X|S, Windows PC und am ersten Tag im Game Pass für PC, Konsole.

Slime Rancher 2

Larry Hryb, Major Nelson von Xbox:

„In diesem Nachfolger des Schleim-Hits Slime Rancher kannst du dein Abenteuer als Beatrix LeBeau auf ihrer Reise zur Regenbogeninsel in Slime Rancher 2 fortsetzen. Sammle Schleim, baue ein Gewächshaus und entdecke mehr von dem, was 10 Millionen Spieler mit Schleim glücklich gemacht hat. Als Bonus gibt es das Spiel am ersten Tag im Xbox Game Pass!“

Slime Rancher 2 erscheint für Xbox Series X|S, Windows PC und ist ab dem ersten Tag im Game Pass für PC, Konsole und Cloud.

Tunic

Mary McGuane, Studioleiterin, Xbox Game Studios:

„Ich kann es kaum erwarten, Tunic zu spielen. Ich liebe Action-Adventure-Spiele und dieser kleine Fuchs in einer großen Welt hat mein Herz auf der E3 2018 gestohlen. Ich freue mich auf die Erkundung, den Kampf und die Entdeckung der Geheimnisse dieser Welt.“

Tunic erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC.

Marvel’s Midnight Suns

Craig Duncan, Rare Studioleiter:

„Ich freue mich nicht nur darauf, zu sehen, wie sich Sea of Thieves im Jahr 2022 weiterentwickelt, sondern auch auf Marvel’s Midnight Suns. Ich liebe die mutige Auswahl der Charaktere und den Grafikstil, und ich bin ein großer Fan des Firaxis-Teams und der mit den Marvel-Comics verbundenen Geschichten. Dieses Spiel ist wie für mich gemacht.“

Marvel’s Midnight Suns erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC.

Atomic Heart

Matt Percy, General Manager der Xbox Geschäftsplanung:

„Ich habe eine Schwäche für Ego-Shooter-Spiele, die eine Geschichte erzählen. Nachdem ich die Gelegenheit hatte, die wahnsinnige Grafik von Atomic Heart und die verrückte, brillante Welt, die Mundfish erschaffen hat, zu sehen, kann ich es kaum erwarten, das Spiel zu spielen und aus erster Hand zu erleben. Ich bin gespannt, was die Millionen von Game Pass-Spielern davon halten!“

Atomic Heart erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC und ist ab dem ersten Tag für Game Pass auf PC, Konsole und in der Cloud erhältlich.

Gotham Knights

Jason Ronald, Leiter der Xbox-Plattform:

„Gotham Knights ist eines meiner am meisten erwarteten Spiele im Jahr 2022. Rocksteady hat das Batman-Universum von DC neu definiert und mit der Arkham-Reihe eine meiner persönlichen Lieblingsspielreihen geschaffen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie WB Montreal es mit vier neuen Charakteren und Koop-Action-Gameplay noch weiter ausbaut.“

Gotham Knights erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC.

Rainbow Six Extraction

Ashley McKissick, CVP von Gaming Experiences Engineering:

„Nachdem ich die Feiertage damit verbracht habe, mit meinem Mann und meinem Sohn The Division 2 zu spielen, freue ich mich riesig auf Rainbow Six Extraction, das am 20. Januar erscheint (vor allem jetzt, wo es am ersten Tag im Game Pass erhältlich ist). Co-op PVE-Shooter FTW im McKissick-Haushalt!“

Rainbow Six Extraction erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC und ist ab dem ersten Tag im Game Pass für PC, Konsole und Cloud.

Destiny 2: Die Hexenkönigin

Josh Stein, Xbox Social Media Manager:

„Die Vorbereitungen für Savathûn im Jahr 2021 haben der Hexenkönigin sehr viel Spaß gemacht. Von den besprochenen Crafting-Updates bis hin zur Möglichkeit, im Kampf meine eigene Klinge zu benutzen, ist diese Wächterin bereit, sich zusammenzutun und zu sehen, auf welche Art von Reise uns Bungie mitnehmen wird. Wir sehen uns an der Sternenseite!“

Destiny 2: Die Hexenkönigin erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC.

A Plague Tale: Requiem

Megan Spurr, Community Lead für Xbox Game Pass:

„Also. Viele. Ratten. Ernsthaft, alle Ratten. Einfach alle. A Plague Tale: Innocence hinterließ bei mir ein Gefühl von „Was ist mit diesem Jungen los und warum gibt es SO VIELE RATTEN UND WAS GEHT DAVON?“, also bin ich gespannt darauf, das in Requiem zu klären und vielleicht auch zu sehen, wie viele Ratten sie wirklich gleichzeitig auf dem Bildschirm animieren können. Ich erwarte, dass es eine Menge sind… (es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber ich freue mich auf den ersten Tag mit PC Game Pass und Xbox Game Pass!)“

A Plague Tale: Requiem erscheint für Xbox Series X|S, Windows PC und ist ab dem ersten Tag im Game Pass für PC, Konsole und Cloud.

Dying Light 2 Stay Human

Seth Schiesel, Leiter der Unternehmenskommunikation für Xbox:

„Ich werde nicht lügen: Normalerweise bin ich kein großer Fan von ausgedehnten Open-World-Action-Zombie-Survival-Spielen. Aber 500 Stunden klingen großartig, also freue ich mich 2022 auf Techlands ausgedehntes Open-World-Action-Zombie-Survival-Spiel.“

Dying Light 2 Stay Human erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Tom Mahoney, Direktor für das Marketing von Third-Party Games:

„Wie für viele Leute in meinem Alter ist Star Wars ein wichtiger Teil meines Lebens, nun ja, meines ganzen Lebens. Ich liebe die LEGO Star Wars Spiele, weil sie die perfekte Möglichkeit sind, meine Liebe zu Star Wars an die kleinen Padawane in meinem Leben weiterzugeben, und diese Sammlung wird es uns ermöglichen, alle neun Filme in einer LEGO-Version durchzuspielen. Ich hoffe nur, dass mein Kiwi-Kollege Temuera Morrison Jango und Boba Fett die Stimme leiht, wie er es in anderen Star Wars-Spielen getan hat.“

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Brian Fargo, Studioleiter, inXile Entertainment:

„Ich habe immer eine Schwäche für postapokalyptische Abenteuer und S.T.A.L.K.E.R. 2 ist genau das, was ich mag. Es hat alles: stimmungsvolle Grafik, eine düstere Welt und Charaktere mit Persönlichkeit.“

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl erscheint für Xbox Series X|S, Windows PC und ist ab dem ersten Tag im Game Pass für PC, Konsole und Cloud.

Saints Row Reboot

Jeff Rubenstein, Direktor für neue Plattformen:

„Die Saints Row-Reihe hat mir lebhafte Spielerinnerungen beschert: ein heißer Drop auf ein Dach zu Kanye in Saints Row 3, eine Verwandlung in einen Superhelden in Saints Row 4, Lachen bis zum Abwinken bei den Minispielen im Original. Ich war schon immer gespannt auf das nächste Saints Row, aber so wie der Ankündigungstrailer aussieht? Her damit!“

Saints Row Reboot erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC.

Elden Ring

Will Tuttle, Xbox Wire-Chefredakteur:

„Ohhhhhhhhhh, Elden Ring. Vom ursprünglichen Dark Souls bis zu Sekiro habe ich alle Action-RPGs von From Software mehrfach durchgespielt und genieße das unglaublich befriedigende Gefühl, jede Herausforderung zu meistern. Ich bin auch ein Fan von Open-World-Spielen und habe Hunderte von Stunden in Spiele wie Assassin’s Creed Valhalla und The Elder Scrolls V: Skyrim gesteckt. Es gibt so ziemlich nichts, was mich mehr anspricht als ein Open-World-Titel von From Software, und genau das werde ich mir auch holen, wenn Elden Ring im Februar erscheint. Ich kann es kaum erwarten, mit nichts anderem als einem Schwert und meinen Reflexen gegen riesige Bosse zu kämpfen. Los geht’s!“

Elden Ring erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC.

Die Autorin dieser Zeilen sagt auch „Ohhhhhhhh jaaaaa! Elden Ring!“ zu ihrem am meisten erwarteten Spiel in diesem Jahr! Auf welche Spiele freut ihr euch wie Bolle in 2022?

Anmerkung:

Wir sind uns dessen bewusst, dass einige der oben genannten Spiele nicht nur für Xbox veröffentlicht werden, sondern ebenfalls für PlayStation und Nintendo Switch.