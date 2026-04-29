Xbox Series X: Die größten Spiele im Mai 2026 – meine Highlights im Video

Welche Spiele im Mai 2026 besonders spannend werden, zeigen wir euch in unserem neuen Video.

Im Mai 2026 stehen wieder zahlreiche spannende Spieleveröffentlichungen an. Von großen Blockbustern bis hin zu interessanten Geheimtipps ist alles dabei, was das Gamer-Herz höherschlagen lässt.

In unserem neuen Video stellen wir euch die größten Spiele im Mai 2026 vor und zeigen, welche Titel ihr unbedingt im Auge behalten solltet. Dabei werfen wir einen Blick auf kommende Highlights, vielversprechende Releases und mögliche Überraschungen des Monats.

Ganz gleich, ob ihr auf Action, Rollenspiele oder Indie-Titel steht – im kommenden Monat ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einige Spiele könnten sich dabei als echte Überraschung entpuppen und die Gaming-Community nachhaltig begeistern.

Welche Spiele habt ihr auf dem Zettel?

Ihr wollt noch mehr? Kein Problem: