Xbox Series X: Die größten Spiele im Mai 2026 – meine Highlights im Video

Im Mai 2026 stehen wieder zahlreiche spannende Spieleveröffentlichungen an. Von großen Blockbustern bis hin zu interessanten Geheimtipps ist alles dabei, was das Gamer-Herz höherschlagen lässt.
In unserem neuen Video stellen wir euch die größten Spiele im Mai 2026 vor und zeigen, welche Titel ihr unbedingt im Auge behalten solltet. Dabei werfen wir einen Blick auf kommende Highlights, vielversprechende Releases und mögliche Überraschungen des Monats.
Ganz gleich, ob ihr auf Action, Rollenspiele oder Indie-Titel steht – im kommenden Monat ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einige Spiele könnten sich dabei als echte Überraschung entpuppen und die Gaming-Community nachhaltig begeistern.
Welche Spiele habt ihr auf dem Zettel?
Ihr wollt noch mehr? Kein Problem:
- Das sind die neuen Spiele im Mai 2026 – alle Highlights im Überblick
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Welche Spiele habt ihr auf dem Zettel?“
Forza Horizon 6 & Lego Batman. ❤️
Lego Batman aber hol es mir erst später
Ich begnüge mich mit Horizon 6
Schönes Video. Und danke das neben den üblichen Krachern Coffee Talk Tokyo im Video vorkommt. Vorfreude drauf ist riesig🥰🥰🥰
Ganz oben steht natürlich Forza Horizon 6, ansonsten wäre noch Coffee Talk Tokyo und Direcgive 8020 noch ganz interessant für mich von den genannten Titeln.
Bei sind es dann auch Forza 6 und 007.
Forza.
Gib Gas….! du weißt wer bremst verliert ^^
Bevor ich gegen eine Wand fahre, bremse ich doch lieber 😅.
Höchstens die Handbremse um zu driften ^^
Für mich wäre das 007
Unaufgeregtes, informatives Format mit einer angenehmen Erzählstimme und mein persönliches Highlight ist der fast hypnotisch kleiner werdende Zeitstrahl. 😅 Gerne mehr davon. 💚
Ganz vorn ist natürlich Forza Horizon 6 und wenn noch Zeit bleibt dann Directive 8020 und Coffee Talk Tokyo.