Xbox Series X: Die größten Spiele im Mai 2026 – meine Highlights im Video

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Image: KI-generiert

Welche Spiele im Mai 2026 besonders spannend werden, zeigen wir euch in unserem neuen Video.

Im Mai 2026 stehen wieder zahlreiche spannende Spieleveröffentlichungen an. Von großen Blockbustern bis hin zu interessanten Geheimtipps ist alles dabei, was das Gamer-Herz höherschlagen lässt.

In unserem neuen Video stellen wir euch die größten Spiele im Mai 2026 vor und zeigen, welche Titel ihr unbedingt im Auge behalten solltet. Dabei werfen wir einen Blick auf kommende Highlights, vielversprechende Releases und mögliche Überraschungen des Monats.

Ganz gleich, ob ihr auf Action, Rollenspiele oder Indie-Titel steht – im kommenden Monat ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einige Spiele könnten sich dabei als echte Überraschung entpuppen und die Gaming-Community nachhaltig begeistern.

Welche Spiele habt ihr auf dem Zettel?

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12 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 47375 XP Hooligan Treter | 29.04.2026 - 18:17 Uhr

    „Welche Spiele habt ihr auf dem Zettel?“

    Forza Horizon 6 & Lego Batman. ❤️

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  4. Robilein 1257370 XP Xboxdynasty Legend Platin | 29.04.2026 - 19:12 Uhr

    Schönes Video. Und danke das neben den üblichen Krachern Coffee Talk Tokyo im Video vorkommt. Vorfreude drauf ist riesig🥰🥰🥰

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  5. Katanameister 409600 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 29.04.2026 - 19:14 Uhr

    Ganz oben steht natürlich Forza Horizon 6, ansonsten wäre noch Coffee Talk Tokyo und Direcgive 8020 noch ganz interessant für mich von den genannten Titeln.

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  7. Mr Poppell 115740 XP Scorpio King Rang 3 | 29.04.2026 - 19:48 Uhr

    Unaufgeregtes, informatives Format mit einer angenehmen Erzählstimme und mein persönliches Highlight ist der fast hypnotisch kleiner werdende Zeitstrahl. 😅 Gerne mehr davon. 💚

    Ganz vorn ist natürlich Forza Horizon 6 und wenn noch Zeit bleibt dann Directive 8020 und Coffee Talk Tokyo.

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