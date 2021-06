Xbox Series X: Die vielversprechendsten Videospiele aus Brasilien für 2021

Brasilien entwickelt sich immer mehr zu einem der führenden Hotspots der Spieleentwicklung. Besonders durch den überwältigenden Erfolg des Brazil’s Independent Game Festivals (BIG Festival) mit 545 teilnehmenden Unternehmen aus 64 Ländern erlebte das Land ein explosives Wachstum der Indie-Entwickler-Szene.

Um das Ganze zu verbildlichen findet ihr folgend eine Auswahl von sieben Titeln, welche Teil der Best by Brazil-Sonderauswahl während des BIG Festivals waren und noch dieses Jahr erscheinen.

What the Duck

Entwickler: Seize Studios

Plattform: PC

Ein Action-Adventure-RPG, das in einer Welt spielt, in der Menschen spirituelle Tiere herbeirufen können, um für sie zu kämpfen! Mächtige Drachen, wilde Tiger und im Fall des Protagonisten Illy ein nicht ganz so wildes Entlein. Begleitet Illy und die brillante Erfinderin Hellen auf ihrer Reise durch das Land, um Rache zu nehmen und dabei etwas über sich selbst zu erfahren.

Spacelines from the Far Out

Entwickler: Coffeenauts

Plattform: Xbox One, PC

Habt Ihr schon einmal davon geträumt, mit Euren besten Freunden ein intergalaktisches Reisebüro zu eröffnen? In diesem prozedural generierten Koop-Titel planen und veranstalten Spieler den perfekten Weltraumurlaub für ihre Kunden und bringen sie sicher, gesund und vorzugsweise frei von durch Weltraumkrankheit verursachtem Erbrochenem, an ihren gewünschten Zielort.

Gravitational

Entwickler: Electric Monkeys

Plattform: PC (Steam), PlayStation VR

Spieler übernehmen die Rolle von Sebastian, einem Wissenschaftler und Rollstuhlfahrer, der versucht, eine Reihe von Rätseln in einer wunderschön gerenderten VR-Umgebung zu lösen. Verstand und eine kräftige Dosis räumliches Denken sind vonnöten, um Gravitationslösungen zu entwickeln und eine Explosion des Reaktors zu verhindern.

No Place for Bravery

Entwickler: Glitch Factory

Plattform: PC, Nintendo Switch

Begleitet Thorn, einen alternden, aber immer noch mächtigen Krieger, auf seiner Suche nach seiner vermissten Tochter durch eine brutale und blutige Welt im Pixelart-Stil. Wilde Kämpfe und furchterregende Feinde werden Thorn in diesem 2D-Action-RPG herausfordern, das von Spielen wie Sekiro und Dark Souls inspiriert wurde.

Kukoos – Lost Pets

Entwickler: Petit Fabrik

Plattform: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4

Kukoos – Lost Pets erinnert an klassische Nintendo-3D-Plattformer und entführt Spieler in eine entzückende Cartoonwelt, in der sie eine Reihe von gehirngewaschenen Haustieren retten müssen, die von einem Roboterfrosch gefangen gehalten werden. Mit vielen Sammelgegenständen und versteckten Geheimnissen führt Kukoos – Lost Pets Spieler zurück in die goldene Ära von Spielen wie Super Mario 64 und Banjo Kazooie.

Project Colonies: Mars 2120

Entwickler: QUByte Interactive

Plattform: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Die erste menschliche Kolonie auf dem Mars ist auf mysteriöse Weise verstummt und es liegt an dem knallharten Space Marine Lt. Anna „Charlotte“, zum roten Planeten zu reisen und zu sehen, was schiefgelaufen ist. Project Colonies: Mars 2120 ist ein Metroidvania, das alle Markenzeichen des Genres, wie flüssige Fern- und Nahkämpfe, aufrüstbare Fähigkeiten und eine riesige, miteinander verbundene Welt voller tödlicher Feinde und herausfordernder Bosse bietet.

Evertried

Entwickler: Lunic Games

Plattform: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Mac

Erklimmt in diesem Rogue-Lite-Taktik-Titel mit eigens angepasstem, klassischem rundenbasierten Gameplay, einen Turm mit immer tödlicheren Stockwerken. In Evertried bestimmen die Aktionen des Spielers, wann sich feindliche Einheiten bewegen – was bedeutet, dass sie sich nur im Anschluss an den Zug des Spielers bewegen können, was eine erfrischende Möglichkeit bietet, die Geschwindigkeit des Spiels zu bestimmen.

Nutzt geschickt Angriffe, Bewegungen und Fähigkeiten zusammen mit Sprint, Fokus, Modifikatoren und anderen Spezialfähigkeiten, um jede Etage von Feinden zu säubern und zur nächsten Etage zu gelangen.