Xbox Series X: Die zehn schönsten Momente aus 2021

Im Video könnt ihr euch noch einmal die schönsten Momente auf Xbox aus dem vergangenen, fantastischen Jahr anschauen und bekommt noch einen kleinen Vorgeschmack, was in 2022 auf euch zu kommt.

Zeitangaben

0:00 Einführung

0:13 Microsoft Flight Simulator

0:45 Age of Empires IV

1:17 Psychonauts 2

1:52 Forza Horizon 5

2:22 Halo Infinite

3:05 Sea of Thieves

3:40 State of Decay 2

4:09 Grounded

4:35 Xbox Game Pass

5:00 Zubehör

5:33 Zukünftige Spiele

5:52 Fortnite Trailer

Macht es euch gemütlich und schaut euch jetzt das Video an:

Welches waren eure Highlights des Jahres 2021 und auf welche Spiele freut ihr euch in diesem Jahr?