Xbox Series X: Diese Hellblade Konsole ist äußerst beeindruckend

Twitter-User „Wandering Dutch“ hat sich hingesetzt und in mühsamer Handarbeit eine Xbox Series X-Konsole im Hellblade-Design kreiert. Das Ergebnis ist äußerst beeindruckend und könnt ihr euch auf den folgenden Bildern anschauen:

LED there Be Light! pic.twitter.com/EQPlIwSfVn

Wow, where can we get one? 😍 https://t.co/JkvR49ZYCA

— Ninja Theory is Hiring! (@NinjaTheory) March 23, 2021