Xbox Series X: Diese Hits dominieren die neue Top‑20‑Liste KW01/2026

Die meistgespielten Xbox‑Games der KW01/2026 zeigen einen explosiven Start ins neue Jahr.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW01/2026

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty GTA V Rocket League NBA 2K26 Rainbow Six Siege X GTA Online EA Sports Madden NFL 26 Battlefield 6 ARC Raiders EA Sports College Football 26 Forza Horizon 5 Marvel Rivals Red Dead Redemption 2 Apex Legends EA Sports FC 26 EA Sports College Football 25 Overwatch 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?