Xbox Series X: Diese Hits dominieren die neue Top‑20‑Liste KW02/2026

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW02/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- GTA V
- NBA 2K26
- Rocket League
- Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- Battlefield
- ARC Raiders
- EA Sports College Football 26
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- EA Sports FC 26
- EA Sports College Football 25
- Overwatch 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW01/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- GTA V
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- Battlefield 6
- ARC Raiders
- EA Sports College Football 26
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- EA Sports FC 26
- EA Sports College Football 25
- Overwatch 2
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wieder nur minimale Änderungen mit den gleichen Verdächtigen 😴, aber jetzt wo Ebola Village auch auf Xbox ist, haben wir einen heißen Anwärter für die Liste.
Wie immer die üblichen Verdächtigen 😅
Was soll man sagen, ändert sich nichts grossartig.