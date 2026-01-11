Xbox Series X: Diese Hits dominieren die neue Top‑20‑Liste KW02/2026

Die meistgespielten Xbox‑Games der KW01/2026 zeigen einen explosiven Start ins neue Jahr.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW02/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. GTA V
  6. NBA 2K26
  7. Rocket League
  8. Rainbow Six Siege X
  9. GTA Online
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. Battlefield
  12. ARC Raiders
  13. EA Sports College Football 26
  14. Forza Horizon 5
  15. Marvel Rivals
  16. Red Dead Redemption 2
  17. Apex Legends
  18. EA Sports FC 26
  19. EA Sports College Football 25
  20. Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW01/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. GTA V
  6. Rocket League
  7. NBA 2K26
  8. Rainbow Six Siege X
  9. GTA Online
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. Battlefield 6
  12. ARC Raiders
  13. EA Sports College Football 26
  14. Forza Horizon 5
  15. Marvel Rivals
  16. Red Dead Redemption 2
  17. Apex Legends
  18. EA Sports FC 26
  19. EA Sports College Football 25
  20. Overwatch 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?

  1. Katanameister 292860 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.01.2026 - 11:36 Uhr

    Wieder nur minimale Änderungen mit den gleichen Verdächtigen 😴, aber jetzt wo Ebola Village auch auf Xbox ist, haben wir einen heißen Anwärter für die Liste.

