Xbox Series X: Diese News haben die Community am meisten beschäftigt

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Übersicht

Top-Themen der Woche (KW17/2026): Die meistdiskutierten Xbox-News im Überblick.

Auch in dieser Woche hat die Xbox-Community wieder lebhaft über zahlreiche Gaming-News diskutiert. Wir zeigen euch die Themen, die dabei die meisten Reaktionen und Kommentare ausgelöst haben.

Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.

Top-News und heiße Themen KW16/2026

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

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2 Kommentare Added

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  1. Z0RN 508475 XP Xboxdynasty MVP Silber | 26.04.2026 - 16:12 Uhr

    Und für einige natürlich das Kiln gefloppt is und weniger Spieler als Marathon hat. 🙂

    0

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