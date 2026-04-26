Xbox Series X: Diese News haben die Community am meisten beschäftigt

Auch in dieser Woche hat die Xbox-Community wieder lebhaft über zahlreiche Gaming-News diskutiert. Wir zeigen euch die Themen, die dabei die meisten Reaktionen und Kommentare ausgelöst haben.
Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
- XboxDynasty: Gewinnspiel mit Crimson Desert Collector’s Edition
- XboxDynasty: Gewinnspiel mit Xbox Elite Series 2 Controller, ICARUS Ultimate Edition und mehr
In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.
- Xbox Game Studios: Sharma: Exklusivität, Zeitfenster und KI werden neu bewertet
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Vorbestellung und Collector’s Edition jetzt verfügbar
- Forza Horizon 6: Neuer Xbox Controller und Headset im Japan-Design enthüllt
- Microsoft Rewards: Exklusive neue Funktion erlaubt Einkauf mit Punkten direkt auf Xbox
- Xbox Game Pass: Neues Abo-Modell entdeckt – Cloud-Gaming könnte bald begrenzt werden
- Xbox: Neues Logo bringt das klassische Grün zurück
- PlayStation 6: PS6 Leak relativiert angeblich 10x Ray Tracing-Leistung und zeigt deutlich geringeren FPS-Sprung
- PRAGMATA: Explodiert auf Steam mit 68.000 Peak
- Steam Machine: Vorzeitiges Controller-Review enthüllt angeblichen Preis von 99 Dollar
- PlayStation 5: Shuhei Yoshida spricht über knallharten Abgang unter Jim Ryan
- Xbox 360: Alle zum Start getesteten Spiele – DF Retro Teil 2
- Crimson Desert: Eine langersehnte Verbesserung wird diese Woche veröffentlicht
- PRAGMATA: Grafikcheck: Xbox Series X im Schnitt mit mehr FPS gegenüber PS5
- Showcase 2026: ID@Xbox am 23. April bringt massive Indie-Welle für Xbox und PC
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Präsentation am 23. April um 18:00 Uhr
- Halo: Campaign Evolved: Einstufung verstärkt Spekulationen um Release im Juli
- Forza Horizon 6: Neuer Xbox Controller und Headset im Japan-Design enthüllt – UPDATE
- Xbox Next: Leak enthüllt radikalen Hardware-Wechsel bei Project Helix
- Xbox Game Pass: Abo verliert bald mehrere Spiele – diese Titel verschwinden Ende April
- Microsoft: Neue Top-Position soll Xbox-Image massiv verändern
- Xbox Game Pass: Sharma reagiert auf Shawn Laydens Kritik zum Abo
- Starfield: Führt US-Verkaufscharts nach PS5-Release und Update an
- Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo – UPDATE
- Microsoft: Massive Entlassungen sollen 15 % der Xbox-Sparte betreffen
- Steam Machine: Controller Leak deutet auf baldigen Release hin
- REPLACED: Kritikerlob häuft sich im neuen Accolades-Trailer
- Xbox Game Pass: Preis für Ultimate-Abo gesenkt, Call of Duty nicht mehr Day One
- Xbox Series X: 7 Millionen Gamerscore: Xbox-Spieler erreicht unglaublichen Rekord
- Dead Island 2: Drei Jahre der Zombokalypse
- Xbox Game Pass: Microsoft plant radikal flexible Abo-Pläne – Gerücht
- Kojima Productions: Kojima erhält mysteriöse Box von Asha Sharma
- Capcom: Millionenumsatz auf Steam: PC wird zum wichtigsten Markt
- Microsoft: Sorge um Phil Spencer nach Foto mit Kojima
- Xbox Game Pass: Experten sehen logische Gründe hinter Call of Duty-Drop und neuer Preisstrategie
- Xbox Game Pass: Discord-Integration und neue Perks angedeutet
- Xbox Game Pass: Baukasten-Abo-System sorgt für Diskussionen in der Community
- Resident Evil: Requiem: Schon jetzt das meistverkaufte Spiel 2026 in den USA
- Gaming: Nintendo Switch 2-Konsole dominiert US-Verkäufe im März
- The Expanse: Osiris Reborn: Closed Beta startet jetzt offiziell
- Diablo IV: Lord of Hatred überrascht mit starken Wertungen
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Geleakt: So sieht die Collector’s Edition aus
- Crimson Desert: Riesiges Update krempelt Schwierigkeit und Systeme um
- Marathon: Bungie verlagert Ressourcen und schwächt Destiny 2
- Kino, Serien & TV: Super Mario Galaxy Movie mit 755 Millionen Dollar umsatzstärkster Film 2026
- Halo Next: PvE-Extraction-Shooter war 2023 in Entwicklung – Gerücht
- Forza Horizon 6: Neue Garagen-Funktion erlaubt sogar eigene Showrooms
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced: World Premiere Trailer zeigt Remake in neuer Engine
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Vorbestellung und Collector’s Edition jetzt verfügbar – UPDATE
- Showcase 2026: Second Wind Showcase bringt heute 90+ Games und Weltpremieren
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikvergleich zeigt Remake vs. Original
- Xbox: Microsoft Gaming wird wieder zu Xbox
- Xbox: Das hat Asha Sharma im Memo an alle Xbox-Mitarbeiter gesendet
- Xbox Game Pass: Starter Edition: Neuer Tarif mit Discord Nitro und Cloud-Gaming geleakt
- PlayStation 5: Video zeigt DRM-Spielsperre nach 30 Tagen
- Where Winds Meet: PS5-Exklusivität sorgt für Xbox-Spekulationen
- PlayStation 5: DRM-Schock: Digitale PS4- und PS5-Spiele plötzlich nach 30 Tagen unspielbar – Gerücht
- Xbox Game Pass: Diese Call of Duty-Spiele fehlen (noch) komplett im Abo-Angebot
- PlayStation 6: PS6 Handheld Leak deutet auf internes Studio-Briefing hin
- Star Wars: Galactic Racer: Release-Termin aufgetaucht – Deluxe Edition sorgt für Überraschung
- Xbox Game Pass: Call of Duty im Abo – Klassiker kommen 2026 zurück
- Xbox Series X: Xbox-Chefin enthüllt neue Strategie: „Return of Xbox“ und Game Pass im Fokus
- Xbox Next: Tägliche Team-Meetings wegen Project Helix
- Xbox Game Pass: Roguelite-Deckbuilder im Abo veröffentlicht
- Avalanche Studios Group: Neues AAA-Open-World-Projekt in Entwicklung
- Xbox Game Pass: Diese 15 Spiele vom ID@Xbox Showcase landen Day One im Abo
- Gears of War: E-Day: Release im September-Zeitfenster laut Gerücht
- …
Top-News und heiße Themen KW16/2026
- Starfield: Terran Armada floppt und Spielerzahlen bleiben schwach
- Nintendo: Könnte Fake Leaks nutzen um interne Leaker zu enttarnen
- Graveyard Keeper: Friedhof-Sim nur noch heute kostenlos
- ARC Raiders: Sorgt für Frust – Ninja bricht Stream wegen Cheatern ab
- Epic Games: Store wird kaum genutzt – Spieler holen nur Gratis-Spiele und wechseln zu Steam – Bericht
- Fable 4: Rollenspiel erscheint offiziell im Herbst 2026
- Starfield: PS5-Spieler halten es für unspielbar und fordern Rückerstattungen
- Dead or Alive 3: Exklusivität sollte SONY bewusst herausfordern
- PlayStation 5: Neues God of War könnte bald enthüllt werden – Gerücht
- METRO 2039: Xbox First Look stellt neuen Teil am 16. April vor
- The Elder Scrolls VI: Ex-Entwickler beschreibt Todd Howards Einfluss auf die Produktion
- Xbox: Ex-Manager nennt Gründe für schwache Japan-Unterstützung
- Rockstar Games: Hacker drohen nach gescheiterten Forderungen mit Veröffentlichung
- Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Leak deutet auf neue Charaktere hin
- PRAGMATA: Überrascht mit hohen Wertungen und erreicht 85 Punkte
- Forza Horizon 6: Komplette Achievement-Liste mit 57 Erfolgen jetzt enthüllt
- Xbox Game Pass: Asha Sharma: Das Abo ist zu teuer geworden
- Starfield: Hotfix soll PS5-Abstürze beheben
- Grand Theft Auto V: 5 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Shark Cards
- Starfield: Entwickler sprechen über Intention des New Game Plus-Konzepts
- Xbox Game Studios: Microsoft diskutiert intern über Zukunft der Xbox-Exklusivtitel – Gerücht
- Grand Theft Auto V: Leak zeigt gewaltige Online-Zahlen: PS4 schlägt Xbox Series X deutlich
- Gears of War: E-Day: Gerücht enthüllt neue Kettensäge – Gameplay soll deutlich intensiver werden
- Gothic Classic: Originale Gothic-Trilogie erscheint für PlayStation & Xbox Series S/X
- Xbox Game Pass: Diese Knaller-Spiele sind ab sofort neu im Abo
- Grand Theft Auto VI: Gehackte Daten legen Anti-Cheat-System offen
- Forza Horizon 6: Mega-Jump landet Volltreffer
- Tides of Tomorrow: Demo jetzt nur für PlayStation5 verfügbar
- Xbox Game Studios: Microsoft soll Druck auf Gaming-Sparte reduziert haben
- Starfield: 140.000 verkaufte PS5-Einheiten laut Schätzungen
- Crimson Desert: Action-Rollenspiel knackt die 5 Millionen-Marke
- Xbox Game Studios: Lohnt es sich bei diesem PS5-Umsatz die Marke aufs Spiel zu setzen?
- Mouse: P.I. For Hire: Starke Wertungen für den 1930er-Jahre-Shooter
- Xbox Next: Matt Booty spricht über neue Strategie und große Projekte
- Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo – UPDATE
- Xbox Series X Dashboard: April-Update mit frischen Anpassungen ausgerollt
- Xbox Next: Xbox-Schöpfer findet Steam Machine und Co. viel interessanter als Helix
- Xbox Game Pass: Ex-PlayStation-Chef zweifelt an Zukunft des Modells
- Marathon: Update entfacht neue Dynamik mit unerwarteten Allianzen
- METRO 2039: Jetzt offiziell enthüllt – Erstes Gameplay und düstere Horror-Atmosphäre
- Kino, Serien & TV: Call of Duty Kinostart am 30. Juni 2028 offiziell angekündigt
- METRO 2039: Das bisher schockierendste Abenteuer erscheint noch diesen Winter
- Gears of War: E-Day: Cliffy B lobt Rückkehr zu den Wurzeln der Serie
- The Elder Scrolls V: Skyrim: Riesige Creation bringt neue Story, Dungeons und Bosse ins Spiel
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Bathöhle wächst dynamisch und enthält 100 Anzüge
- Xbox Next: Project Helix: Preis, Release, Specs und massive Gerüchte zur neuen Konsole
- Ubisoft: Insider – Far Cry geht durch die Hölle, Ghost Recon nach Resynced, Splinter Cell verschoben
- Directive 8020: Vorbestellung ab sofort möglich
- Xbox Series X: Top 100: Diese Microsoft-Spiele gehören zu den meistgespielten Spielen
- Warhammer 40.000: Space Marine 2: Mega-Erfolg mit über zwölf Millionen Spielern
- MAFIA IV: Remake und neues Mafia-Spiel durch Gerüchte massiv angeheizt
- Microsoft Rewards: Neue Stufen und mehr Belohnungen kommen im Mai
- Grand Theft Auto VI: Spieler zählt 14.287 Bäume in einem Screenshot
- Forza Horizon 6: Tokyo City jetzt als größten Urban-Biome der Serie enthüllt
- NEOGEO AES+: Legendäre Konsole wird neu aufgelegt
- Forza Horizon 6: Starkes Zeichen: Über 500.000 Vorverkäufe auf Steam
- MindsEye: Große Änderungen – Self-Publishing, Multiplayer und neue Tools angekündigt
- Xbox Network: Spieler erhalten plötzlich 5,- Euro Guthaben geschenkt
- …
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und für einige natürlich das Kiln gefloppt is und weniger Spieler als Marathon hat. 🙂
Naja, für 400 Mio kann man Dutzende Klins releasen