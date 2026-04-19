Xbox Series X: Diese News haben die Community am meisten beschäftigt

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Übersicht

Top-Themen der Woche (KW16/2026): Die meistdiskutierten Xbox-News im Überblick.

Auch in dieser Woche hat die Xbox-Community wieder lebhaft über zahlreiche Gaming-News diskutiert. Wir zeigen euch die Themen, die dabei die meisten Reaktionen und Kommentare ausgelöst haben.

Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.

Top-News und heiße Themen KW15/2026

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

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12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 44075 XP Hooligan Schubser | 19.04.2026 - 15:33 Uhr

    Top News dieser Woche waren für mich der Release von Fable im Herbst, alles zu PRAGMATA & Forza Horizon 6. Von letzter Woche, da es keine Übersicht gab, war es alles rund um Forza Horizon 6. 💚

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  2. Hattori Hanzo 38785 XP Bobby Car Rennfahrer | 19.04.2026 - 15:35 Uhr

    Mich hat der Artikel am meisten bewegt:

    Xbox Game Studios: Microsoft diskutiert intern über Zukunft der Xbox-Exklusivtitel – Gerücht

    Da ich hoffe dass MS die richtigen Schlüsse zieht und zu alter 360er Stärke zurück findet 🥲

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  3. Robilein 1247870 XP Xboxdynasty Legend Platin | 19.04.2026 - 16:07 Uhr

    Diese Woche steht für mich komplett für das Spiel PRAGMATA. Was für ein fantastisches Stück Software. Capcom zeigt das Kreativität noch lange nicht tot ist. Ich habe unfassbar viel Spaß damit. Grafik, Gameplay, Spielwelt, Story, alles herausragend. Auch technisch gibt’s nichts. Bisher keine Bugs, Störungen oder Abstürze erlebt. Ein einwandfreier Release. Ja, das gibt’s noch. Mein bisheriges GotY.

    Aber auch sonst eine spannende Xbox Woche. Releasezeitraum für Fable 4, der Release von Replaced, Starfield, Konsolen Updates, Achievements für Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day.

    Langweilig wird’s nicht mit der Xbox💚💚💚

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  4. 2run 36100 XP Bobby Car Raser | 19.04.2026 - 16:07 Uhr

    Ich finde es super, dass die Seite immer aktiv da ist

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  6. Katanameister 394460 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 19.04.2026 - 16:19 Uhr

    Meine Topnachricht war zu Gears of War E-Day bezüglich des verbesserten Gameplays und der Kettensäge.

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  7. ZombieGott79 92360 XP Posting Machine Level 1 | 19.04.2026 - 16:36 Uhr

    Also diese Woche wahr echt heftig mit News . Viele Gerüchte , Metro , Forza, Gear of War und und und . Da kann man XD Team nur loben. Das alles immer Zeitnah kam. 💚💚💚

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  8. ShadowTerror90 73615 XP Tastenakrobat Level 2 | 19.04.2026 - 16:36 Uhr

    Meine persönlichen top News sind alles rund um Gears of War und die Ankündigung eines neuen Metro 🫡

    XD liefert immer top Arbeit 🦾🦾

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  9. wussii 59970 XP Nachwuchsadmin 8+ | 19.04.2026 - 16:48 Uhr

    Für mich war die heißeste News der Woche die mögliche Rückkehr zu exclusives und die damit verbundene Hoffnung, dass Microsoft wieder zur Vernunft kommt 😊

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