Xbox Series X: Diese News haben die Community am meisten beschäftigt

Auch in dieser Woche hat die Xbox-Community wieder lebhaft über zahlreiche Gaming-News diskutiert. Wir zeigen euch die Themen, die dabei die meisten Reaktionen und Kommentare ausgelöst haben.
Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
- XboxDynasty: Gewinnspiel mit Crimson Desert Collector’s Edition
- XboxDynasty: Gewinnspiel mit Xbox Elite Series 2 Controller, ICARUS Ultimate Edition und mehr
In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.
Top-News und heiße Themen KW15/2026
- Starfield: Terran Armada floppt und Spielerzahlen bleiben schwach
- Nintendo: Könnte Fake Leaks nutzen um interne Leaker zu enttarnen
- Graveyard Keeper: Friedhof-Sim nur noch heute kostenlos
- ARC Raiders: Sorgt für Frust – Ninja bricht Stream wegen Cheatern ab
- Epic Games: Store wird kaum genutzt – Spieler holen nur Gratis-Spiele und wechseln zu Steam – Bericht
- Fable 4: Rollenspiel erscheint offiziell im Herbst 2026
- Starfield: PS5-Spieler halten es für unspielbar und fordern Rückerstattungen
- Dead or Alive 3: Exklusivität sollte SONY bewusst herausfordern
- PlayStation 5: Neues God of War könnte bald enthüllt werden – Gerücht
- METRO 2039: Xbox First Look stellt neuen Teil am 16. April vor
- The Elder Scrolls VI: Ex-Entwickler beschreibt Todd Howards Einfluss auf die Produktion
- Xbox: Ex-Manager nennt Gründe für schwache Japan-Unterstützung
- Rockstar Games: Hacker drohen nach gescheiterten Forderungen mit Veröffentlichung
- Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Leak deutet auf neue Charaktere hin
- PRAGMATA: Überrascht mit hohen Wertungen und erreicht 85 Punkte
- Forza Horizon 6: Komplette Achievement-Liste mit 57 Erfolgen jetzt enthüllt
- Xbox Game Pass: Asha Sharma: Das Abo ist zu teuer geworden
- Starfield: Hotfix soll PS5-Abstürze beheben
- Grand Theft Auto V: 5 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Shark Cards
- Starfield: Entwickler sprechen über Intention des New Game Plus-Konzepts
- Xbox Game Studios: Microsoft diskutiert intern über Zukunft der Xbox-Exklusivtitel – Gerücht
- Grand Theft Auto V: Leak zeigt gewaltige Online-Zahlen: PS4 schlägt Xbox Series X deutlich
- Gears of War: E-Day: Gerücht enthüllt neue Kettensäge – Gameplay soll deutlich intensiver werden
- Gothic Classic: Originale Gothic-Trilogie erscheint für PlayStation & Xbox Series S/X
- Xbox Game Pass: Diese Knaller-Spiele sind ab sofort neu im Abo
- Grand Theft Auto VI: Gehackte Daten legen Anti-Cheat-System offen
- Forza Horizon 6: Mega-Jump landet Volltreffer
- Tides of Tomorrow: Demo jetzt nur für PlayStation5 verfügbar
- Xbox Game Studios: Microsoft soll Druck auf Gaming-Sparte reduziert haben
- Starfield: 140.000 verkaufte PS5-Einheiten laut Schätzungen
- Crimson Desert: Action-Rollenspiel knackt die 5 Millionen-Marke
- Xbox Game Studios: Lohnt es sich bei diesem PS5-Umsatz die Marke aufs Spiel zu setzen?
- Mouse: P.I. For Hire: Starke Wertungen für den 1930er-Jahre-Shooter
- Xbox Next: Matt Booty spricht über neue Strategie und große Projekte
- Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo – UPDATE
- Xbox Series X Dashboard: April-Update mit frischen Anpassungen ausgerollt
- Xbox Next: Xbox-Schöpfer findet Steam Machine und Co. viel interessanter als Helix
- Xbox Game Pass: Ex-PlayStation-Chef zweifelt an Zukunft des Modells
- Marathon: Update entfacht neue Dynamik mit unerwarteten Allianzen
- METRO 2039: Jetzt offiziell enthüllt – Erstes Gameplay und düstere Horror-Atmosphäre
- Kino, Serien & TV: Call of Duty Kinostart am 30. Juni 2028 offiziell angekündigt
- METRO 2039: Das bisher schockierendste Abenteuer erscheint noch diesen Winter
- Gears of War: E-Day: Cliffy B lobt Rückkehr zu den Wurzeln der Serie
- The Elder Scrolls V: Skyrim: Riesige Creation bringt neue Story, Dungeons und Bosse ins Spiel
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Bathöhle wächst dynamisch und enthält 100 Anzüge
- Xbox Next: Project Helix: Preis, Release, Specs und massive Gerüchte zur neuen Konsole
- Ubisoft: Insider – Far Cry geht durch die Hölle, Ghost Recon nach Resynced, Splinter Cell verschoben
- Directive 8020: Vorbestellung ab sofort möglich
- Xbox Series X: Top 100: Diese Microsoft-Spiele gehören zu den meistgespielten Spielen
- Warhammer 40.000: Space Marine 2: Mega-Erfolg mit über zwölf Millionen Spielern
- MAFIA IV: Remake und neues Mafia-Spiel durch Gerüchte massiv angeheizt
- Microsoft Rewards: Neue Stufen und mehr Belohnungen kommen im Mai
- Grand Theft Auto VI: Spieler zählt 14.287 Bäume in einem Screenshot
- Forza Horizon 6: Tokyo City jetzt als größten Urban-Biome der Serie enthüllt
- NEOGEO AES+: Legendäre Konsole wird neu aufgelegt
- Forza Horizon 6: Starkes Zeichen: Über 500.000 Vorverkäufe auf Steam
- MindsEye: Große Änderungen – Self-Publishing, Multiplayer und neue Tools angekündigt
- Xbox Network: Spieler erhalten plötzlich 5,- Euro Guthaben geschenkt
- …
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
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12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Top News dieser Woche waren für mich der Release von Fable im Herbst, alles zu PRAGMATA & Forza Horizon 6. Von letzter Woche, da es keine Übersicht gab, war es alles rund um Forza Horizon 6. 💚
Ja, gab keine Übersicht, stimmt.
Nicht schlimm. 🤝
Mich hat der Artikel am meisten bewegt:
Xbox Game Studios: Microsoft diskutiert intern über Zukunft der Xbox-Exklusivtitel – Gerücht
Da ich hoffe dass MS die richtigen Schlüsse zieht und zu alter 360er Stärke zurück findet 🥲
Diese Woche steht für mich komplett für das Spiel PRAGMATA. Was für ein fantastisches Stück Software. Capcom zeigt das Kreativität noch lange nicht tot ist. Ich habe unfassbar viel Spaß damit. Grafik, Gameplay, Spielwelt, Story, alles herausragend. Auch technisch gibt’s nichts. Bisher keine Bugs, Störungen oder Abstürze erlebt. Ein einwandfreier Release. Ja, das gibt’s noch. Mein bisheriges GotY.
Aber auch sonst eine spannende Xbox Woche. Releasezeitraum für Fable 4, der Release von Replaced, Starfield, Konsolen Updates, Achievements für Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day.
Langweilig wird’s nicht mit der Xbox💚💚💚
Ich finde es super, dass die Seite immer aktiv da ist
Die Diskussion zum Thema Exklusivität.
Meine Topnachricht war zu Gears of War E-Day bezüglich des verbesserten Gameplays und der Kettensäge.
Also diese Woche wahr echt heftig mit News . Viele Gerüchte , Metro , Forza, Gear of War und und und . Da kann man XD Team nur loben. Das alles immer Zeitnah kam. 💚💚💚
Meine persönlichen top News sind alles rund um Gears of War und die Ankündigung eines neuen Metro 🫡
XD liefert immer top Arbeit 🦾🦾
Für mich war die heißeste News der Woche die mögliche Rückkehr zu exclusives und die damit verbundene Hoffnung, dass Microsoft wieder zur Vernunft kommt 😊
Viele gute News dabei gewesen. 🤙