Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 07/2022

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Infernax (Xbox Game Pass) – 14. Februar 2022

Dynasty Warriors 9 Empires (Optimiert für Xbox Series X|S) – 14. Februar 2022

Dynasty Warriors 9 Empires im Microsoft Store vorbestellen:

Mekabolt+ (Optimiert für Xbox Series X|S) – 15. Februar 2022

Mekabolt+ im Microsoft Store kaufen.

Beat Souls (Optimiert für Xbox Series X|S) – 16. Februar 2022

Beat Souls im Microsoft Store kaufen.

The King of Fighters XV (Xbox Series X|S) – 17. Februar 2022

The King of Fighters XV für 59,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Choice of Life: Middle Ages – 18. Februar 2022

Choice of Life: Middle Ages für reduzierte 4,24 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulärer Preis lautet 4,99 Euro.

From Heaven to Earth (Optimiert für Xbox One X) – 18. Februar 2022

From Heaven to Earth für 6,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Gem Wizards Tactics – 18. Februar 2022

Gem Wizards Tactics im Microsoft Store kaufen.

Mages and Treasures (Optimiert für Xbox Series X|S) – 18. Februar 2022

Mages and Treasures im Microsoft Store kaufen.

Super Toy Cars Offroad (Optimiert für Xbox Series X|S) – 18. Februar 2022

Super Toy Cars Offroad für reduzierte 16,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 19,99 Euro.