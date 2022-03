Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 10/2022

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Dawn of the Monsters (Optimiert für Xbox Series X|S) – 09. März 2022

Splash Cars (Optimiert für Xbox Series X|S) – 09. März 2022

Will You Snail? – 09. März 2022

Aztech Forgotten Gods (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. März 2022

Dungeon Color – 10. März 2022

Hotel Transsilvanien: Schaurig-schöne Abenteuer – 10. März 2022

The Last Cube – 10. März 2022

Retro Pixel Racers (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. März 2022

RPG Time: The Legend of Wright (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. März 2022

Submerged: Hidden Depths (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. März 2022

Time Loader – 10. März 2022

Young Souls (Xbox Game Pass) – 10. März 2022

Cosmos Bit (Optimiert für Xbox Series X|S) – 11. März 2022

Radioactive Dwarfs: Evil From the Sewers – 11. März 2022

WWE 2K22 – 11. März 2022

