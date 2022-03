Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 13/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Crusader Kings III (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. März 2022

Crusader Kings III für 49,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Ikai (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. März 2022

Ikai im Microsoft Store kaufen.

Vengeful Heart (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. März 2022

Vengeful Heart im Microsoft Store kaufen.

Agent Intercept (Optimiert für Xbox Series X|S) – 30. März 2022

Agent Intercept für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Weird West (Xbox Game Pass) – 30. März 2022

Weird West für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Whisper Trip – 30. März 2022

Whisper Trip für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Glam’s Incredible Run: Escape from Dukha – 31. März 2022

Glam’s Incredible Run: Escape from Dukha im Microsoft Store kaufen.

Princess Farmer – 31. März 2022

Princess Farmer im Microsoft Store kaufen.

Real Heroes: Firefighter HD (Optimiert für Xbox One X) – 31. März 2022

Real Heroes: Firefighter HD für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Flat Kingdom Paper’s Cut Edition (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. April 2022

Flat Kingdom Paper’s Cut Edition im Microsoft Store kaufen.

MLB The Show 22 – MVP Edition (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. April 2022

MLB The Show 22 – MVP Edition für 84,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

(Die MLB The Show 22 – Standard Edition erscheint direkt zur Veröffentlichung am 05. April 2022 im Xbox Game Pass)

Super Cyborg – 01. April 2022

Super Cyborg für 6,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.