Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 15/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele euch in der anstehenden Woche auf Xbox One und Xbox Series X|S begrüßen, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Happy Basudei – 12. April 2022

Happy Basudei im Microsoft Store kaufen.

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (Optimiert für Xbox Series X|S) – 13. April 2022

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread im Microsoft Store kaufen.

Limb Hunter (Optimiert für Xbox Series X|S) – 13. April 2022

Limb Hunter im Microsoft Store kaufen.

Hidden Shapes: Animals and Lovely Cats – 14. April 2022

Hidden Shapes: Animals and Lovely Cats im Microsoft Store kaufen.

Die 9 Hinweise: Das Geheimnis von Serpent Creek – 15. April 2022

Battle Kid – Fortress of Peril – 15. April 2022

Battle Kid – Fortress of Peril für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Flower Shop: Summer in Fairbrook (Optimiert für Xbox Series X|S) – 15. April 2022

Flower Shop: Summer in Fairbrook im Microsoft Store kaufen.

Sally Face – 15. April 2022

Sally Face für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.