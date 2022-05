Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 20/2022

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele euch in der anstehenden Woche auf Xbox One und Xbox Series X|S begrüßen, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Umurangi Generation Special Edition (Xbox Game Pass) – 17. Mai 2022

Behind Closed Doors: A Developer’s Tale (Optimiert für Xbox One X) – 18. Mai 2022

Divination: Console Edition (Optimiert für Xbox Series X|S) – 18. Mai 2022

Endzone – A World Apart (Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. Mai 2022

They Always Run – 19. Mai 2022

Vampire: The Masquerade – Swansong – 19. Mai 2022

Deadcraft – 20. Mai 2022

Dolmen (Optimiert für Xbox Series X|S) – 20. Mai 2022

Nirvana: Pilot Yume – 20. Mai 2022

