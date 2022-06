Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 23/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

True Fear: Forsaken Souls – Part 2 – 06. Juni 2022

True Fear: Forsaken Souls – Part 2 für reduzierte 8,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 9,99 Euro)

Disc Room (Xbox Game Pass) – 07. Juni 2022

Spacelines from the Far Out (Xbox Game Pass) – 07. Juni 2022

Spacelines from the Far Out im Microsoft Store kaufen.

SpellForce 3: Reforced (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 07. Juni 2022

SpellForce 3: Reforced für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Super Impossible Road (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 07. Juni 2022

Super Impossible Road für reduzierte 16,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 19,99 Euro)

Spacewing War (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 08. Juni 2022

Spacewing War im Microsoft Store kaufen.

Square Keeper (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 08. Juni 2022

Square Keeper für reduzierte 4,24 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 4,99 Euro)

Nummels (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 09. Juni 2022

Nummels für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Quarry (Optimiert für Xbox Series X|S) – 09. Juni 2022

The Quarry im Microsoft Store vorbestellen:

Freshly Frosted – 10. Juni 2022

Freshly Frosted im Microsoft Store kaufen.

Pro Gymnast Simulator – 10. Juni 2022

Pro Gymnast Simulator im Microsoft Store kaufen.

Urban Flow – 10. Juni 2022

Urban Flow für 12,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.