Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 26/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele euch in der anstehenden Woche auf Xbox One und Xbox Series X|S begrüßen, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

MX vs ATV Legends (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. Juni 2022

MX vs ATV Legends im Microsoft Store vorbestellen:

Hillbilly Doomsday (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. Juni 2022

Hillbilly Doomsday im Microsoft Store vorbestellen:

(Kostenlose Testversion verfügbar)

Lumberjack Simulator – 29. Juni 2022

Lumberjack Simulator für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Taco Tom 2 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. Juni 2022

Taco Tom 2 im Microsoft Store kaufen.

The Legend of Bum-bo (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. Juni 2022

The Legend of Bum-bo im Microsoft Store kaufen.

Almost My Floor (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. Juli 2022

Almost My Floor im Microsoft Store vorbestellen:

(Kostenlose Testversion verfügbar)

Lumberjack’s Dynasty – 30. Juni 2022

Lumberjack’s Dynasty im Microsoft Store kaufen.

Rabbids: Party of Legends – 30. Juni 2022

Rabbids: Party of Legends im Microsoft Store kaufen.

The Jackbox Party Starter (Optimiert für Xbox Series X|S) – 30. Juni 2022

The Jackbox Party Starter im Microsoft Store kaufen.

F1 22 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. Juli 2022

F1 22 im Microsoft Store vorbestellen:

OctaFight – 01. Juli 2022

OctaFight im Microsoft Store kaufen.

Renzo Racer (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. Juli 2022

Renzo Racer für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.