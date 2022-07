Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 27/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Cursed Island – 05. Juli 2022

Cursed Island für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Rush Rally Origins (Optimiert für Xbox One X) – 05. Juli 2022

Rush Rally Origins für 14,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Overrogue (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 06. Juli 2022

Overrogue für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Quintus and the Absent Truth (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 06. Juli 2022

Quintus and the Absent Truth im Microsoft Store kaufen.

Madison (Optimiert für Xbox Series X|S) – 07. Juli 2022

Madison für 35,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Matchpoint: Tennis Championships ( Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 07. Juli 2022

Matchpoint: Tennis Championships im Microsoft Store vorbestellen:

QUByte Classics – Zero Tolerance by Piko – 07. Juli 2022

QUByte Classics – Zero Tolerance by Piko im Microsoft Store kaufen.

Adventures of Chris – 08. Juli 2022

Adventures of Chris im Microsoft Store kaufen.

Crypt of the Serpent King Remastered 4K Edition (Optimiert für Xbox Series X|S) – 08. Juli 2022

Crypt of the Serpent King Remastered 4K Edition im Microsoft Store kaufen.

Eternal Hope – 08. Juli 2022

Eternal Hope im Microsoft Store kaufen.

Klonoa Phantasy Reverie Series (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 08. Juli 2022

Klonoa Phantasy Reverie Series im Microsoft Store kaufen.

Strong Moon – 08. Juli 2022

Strong Moon im Microsoft Store kaufen. (Kostenlose Testversion)