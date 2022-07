Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 30/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

MultiVersus (Open Beta) – 26. Juli 2022

Noel the Mortal Fate – 26. Juli 2022

Noel the Mortal Fate im Microsoft Store kaufen.

80’s Overdrive – 27. Juli 2022

80’s Overdrive für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Arsonist Heaven (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 27. Juli 2022

Arsonist Heaven im Microsoft Store kaufen.

Train Valley: Console Edition – 27. Juli 2022

Train Valley: Console Edition im Microsoft Store kaufen.

Aniquilation – 28. Juli 2022

Aniquilation im Microsoft Store kaufen.

LootLite (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 28. Juli 2022

LootLite für reduzierte 4,24 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 4,99 Euro)

Lord Winklebottom Investigates – 28. Juli 2022

Lord Winklebottom Investigates im Microsoft Store kaufen.

Puzzletronics Digital Infinite – 28. Juli 2022

Puzzletronics Digital Infinite im Microsoft Store kaufen.

RimWorld Console Edition – 28. Juli 2022

RimWorld Console Edition für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Avenging Spirit (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 29. Juli 2022

Avenging Spirit im Microsoft Store kaufen.

Digimon Survive – 29. Juli 2022