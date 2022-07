Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 31/2022

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele euch in der anstehenden Woche auf Xbox One und Xbox Series X|S begrüßen, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Azure Striker Gunvolt 3 – 01. August 2022

Azure Striker Gunvolt 3 für reduzierte 23,39 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 25,99 Euro)

After Wave: Downfall – 02. August 2022

After Wave: Downfall für reduzierte 13,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 14,99 Euro)

Frogun (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 02. August 2022

Frogun für reduzierte 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 14,99 Euro)

South of the Circle (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 03. August 2022

South of the Circle im Microsoft Store kaufen.

Gale of Windoria (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 03. August 2022

Gale of Windoria für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Gigapocalypse (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 04. August 2022

Gigapocalypse im Microsoft Store kaufen.

QuByte Classics: Thunderbolt – 04. August 2022

QuByte Classics: Thunderbolt im Microsoft Store kaufen.

Turbo Golf Racing (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass) – 04. August 2022

Turbo Golf Racing im Microsoft Store kaufen.

Flying Soldiers – 05. August 2022

Flying Soldiers im Microsoft Store kaufen.

Roll The Cat (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 05. August 2022

Roll The Cat im Microsoft Store kaufen.