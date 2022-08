Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 34/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Yars: Recharged – 22. August 2022

Yars: Recharged für 8,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Are You Smarter Than A 5th Grader? (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 23. August 2022

Are You Smarter Than A 5th Grader? für reduzierte 26,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 29,99 Euro)

Flat Heroes – 23. August 2022

Flat Heroes für reduzierte 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 9,99 Euro)

Midnight Fight Express (Xbox Game Pass) – 23. August 2022

Midnight Fight Express im Microsoft Store kaufen.

Saints Row (Optimiert für Xbox Series X|S) – 23. August 2022

Saints Row für 69,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Kid Ball Adventure (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 24. August 2022

Kid Ball Adventure im Microsoft Store kaufen.

Richman 10 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 24. August 2022

Richman 10 für reduzierte 13,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 14,99 Euro)

F1 Manager 2022 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. August 2022

F1 Manager 2022 für reduzierte 49,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 54,99 Euro)

NHRA Championship Drag Racing: Speed For All (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. August 2022

NHRA Championship Drag Racing: Speed For All für reduzierte 44,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 49,99 Euro)

Like No Other – 25. August 2022

SD Gundam Battle Alliance (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. August 2022

SD Gundam Battle Alliance im Microsoft Store vorbestellen:

Soul Hackers 2 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. August 2022

Soul Hackers 2 im Microsoft Store vorbestellen:

Pac-Man World Re-Pac – 26. August 2022