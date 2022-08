Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 35/2022

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche stehen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S in den Startlöchern. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Commandos 3 – HD Remaster (Xbox Game Pass) – 30. August 2022

Commandos 3 – HD Remaster im Microsoft Store kaufen.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed (Optimiert für Xbox Series X|S) – 30. August 2022

Destroy All Humans! 2 für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Tinykin (Xbox Game Pass) – 30. August 2022

Tinykin für reduzierte 22,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 24,99 Euro)

Zero Escape: Zero Time Dilemma – 31. August 2022

Fairy Elements (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 31. August 2022

Fairy Elements für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Food Truck Tycoon – 31. August 2022

Food Truck Tycoon für reduzierte 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 4,99 Euro)

Murder on the Marine Express (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 31. August 2022

Murder on the Marine Express für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 01. September 2022

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R für 49,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Onsen Master (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 01. September 2022

Onsen Master für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Starlit Kart Racing – 01. September 2022

Starlit Kart Racing im Microsoft Store kaufen.

LEGO Brawls (Smart Delivery) – 02. September 2022

LEGO Brawls für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.