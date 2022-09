Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 37/2022

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder zahlreiche Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Devoured by Darkness – 13. September 2022

Devoured by Darkness für 5,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Isonza – 13. September 2022

Isonza im Microsoft Store vorbestellen:

Little Orpheus – 13. September 2022

Little Orpheus im Microsoft Store kaufen.

River City Girls Zero (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 13. September 2022

River City Girls Zero im Microsoft Store kaufen.

Family Man – 14. September 2022

Family Man für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Last Beat Enhanced – 14. September 2022

Last Beat Enhanced für reduzierte 8,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 9,99 Euro)

Maggie the Magnet (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 14. September 2022

Maggie the Magnet im Microsoft Store kaufen.

Q.U.B.E.: 10th Year Anniversary – 14. September 2022

Q.U.B.E.: 10th Year Anniversary im Microsoft Store kaufen.

You Suck at Parking (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 14. September 2022

You Suck at Parking für reduzierte 15,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 19,99 Euro)

Blind Fate: Edo no Yami (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 15. September 2022

Blind Fate: Edo no Yami für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Metal: Hellsinger (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 15. September 2022

Metal: Hellsinger für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

SBK 22 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 15. September 2022

SBK 22 für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Wayward Strand (Optimiert für Xbox One X) – 15. September 2022

Wayward Strand im Microsoft Store kaufen.

Amazing Chicken Adventures – 16. September 2022

Amazing Chicken Adventures für 24,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Knights and Guns – 16. September 2022

Knights and Guns für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Plunder Panic (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 16. September 2022

Plunder Panic für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Dark Prophecy (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 16. September 2022

The Dark Prophecy im Microsoft Store kaufen.

Unichrome: A 1-bit Unicorn Adventure – 16. September 2022

nichrome: A 1-bit Unicorn Adventure im Microsoft Store kaufen.