Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW41/2022

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder zahlreiche Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Space Roguelike Adventure – 10. Oktober 2022

Space Roguelike Adventure für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Asterigos: Curse of the Stars (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 11. Oktober 2022

Asterigos: Curse of the Stars für 34,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Bloodwash (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 11. Oktober 2022

Bloodwash für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Eville (Xbox Game Pass) – 11. Oktober 2022

Go All Out – 12. Oktober 2022

Go All Out im Microsoft Store kaufen.

LEGO Bricktales (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 12. Oktober 2022

LEGO Bricktales im Microsoft Store kaufen.

Unusual Findings – 12. Oktober 2022

Unusual Findings für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Witch’s House MV – 12. Oktober 2022

The Witch’s House MV für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Warpips – 12. Oktober 2022

WW2: Bunker Simulator – 12. Oktober 2022

WW2: Bunker Simulator im Microsoft Store kaufen.

The Darkest Tales – 13. Oktober 2022

The Darkest Tales für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Dragon Ball: The Breakers – 13. Oktober 2022

Dragon Ball: The Breakers im Microsoft Store vorbestellen:

Fueled Up – 13. Oktober 2022

Fueled Up im Microsoft Store kaufen.

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 13. Oktober 2022

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway im Microsoft Store vorbestellen:

PGA Tour 2K23 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 13. Oktober 2022

PGA Tour 2K23 im Microsoft Store vorbestellen:

Paradise Marsh (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 13. Oktober 2022

Paradise Marsh im Microsoft Store kaufen.

Star Trek Prodigy: Supernova (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 13. Oktober 2022

Star Trek Prodigy: Supernova für 49,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

NHL 23 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 14. Oktober 2022

NHL 23 im Microsoft Store vorbestellen:

Scorn (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 14. Oktober 2022

Scorn für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Trifox (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 14. Oktober 2022

Trifox im Microsoft Store kaufen.