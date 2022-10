Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW43/2022

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder zahlreiche Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Garbage Pail Kids: Mad Mike and the Quest for Stale Gum – 25. Oktober 2022

Garbage Pail Kids: Mad Mike and the Quest for Stale Gum im Microsoft Store kaufen.

Miraculous: Rise of the Sphinx (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. Oktober 2022

Miraculous: Rise of the Sphinx für reduzierte 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 49,99 Euro)

Mount & Blade II: Bannerlord (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. Oktober 2022

Mount & Blade II: Bannerlord für reduzierte 44,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 49,99 Euro)

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. Oktober 2022

Escape String – 26. Oktober 2022

Escape String für 6,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Temple of Horror (Optimiert für Xbox One X) – 26. Oktober 2022

Temple of Horror für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Gunfire Reborn (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 27. Oktober 2022

Gunfire Reborn im Microsoft Store kaufen.

Robotry! – 27. Oktober 2022

Robotry! für 12,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Saturnalia (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 27. Oktober 2022

Saturnalia im Microsoft Store kaufen.

Signalis (Xbox Game Pass) – 27. Oktober 2022

Signalis im Microsoft Store kaufen.

Star Ocean the Divine Force (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 27. Oktober 2022

Star Ocean the Divine Force im Microsoft Store vorbestellen:

Call of Duty: Modern Warfare II (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 28. Oktober 2022

Call of Duty: Modern Warfare II im Microsoft Store vorbestellen:

Charon’s Staircase (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 28. Oktober 2022

Charon’s Staircase für 34,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Commander Keen in Keen Dreams Definitive Edition – 28. Oktober 2022

Commander Keen in Keen Dreams Definitive Edition im Microsoft Store kaufen.

Live by the Sword: Tactics – 28. Oktober 2022

Live by the Sword: Tactics für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Last Days of Lazarus (Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. Oktober 2022

Last Days of Lazarus im Microsoft Store kaufen.

Silenced: The House (Xbox Series X|S) – 28. Oktober 2022

Silenced: The House für reduzierte 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 4,99 Euro)