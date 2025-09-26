Xbox Series X: Diese Spiele von der TGS unterstützen Play Anywhere

Xbox-Spieler und Gamer weltweit profitieren vom Xbox Play Anywhere-Programm, das Flexibilität auf Konsole, PC und Cloud ermöglicht. Somit müsst ihr das Spiel nur einmal kaufen und habt gleichzeitig die Xbox- und Windows PC-Version!
Passend dazu startet am 16. Oktober der ROG Xbox Ally Handheld, der bereits auf der Tokyo Game Show spielbar ist. Damit wird der Xbox Game Pass und das Play Anywhere Feature für alle, die Wert auf Qualität, Vielfalt und Flexibilität legen, noch attraktiver.
Xbox Play Anywhere – TGS 2025
- Age of Mythology Retold
- Call of Duty: Black Ops 7
- Forza Horizon 6
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Ninja Gaiden 4
- Aniimo
- Dragon Quest I & II 2D-HD Remake
- Gungrave Gore Blood Heat Revealed
- Hotel Barcelona
- Mistfall Hunter
- Project Evilbane
- Rhythm Doctor
- Romancing Saga 2: Revenge of the Seven
- Starsand Island
- Terminull Brigade
- Winter Burrow
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Allesamt uninteressant für mich.
Außer… ah ne, doch nicht.
🤣🤣🤣🤣
Für mich ist das genauso uninteressant. Ein tolles Feature für die Leute die das nutzen, natürlich. Will das Microsoft nicht absprechen. Aber da ich Konsolero bin bleibt „Play Console“ das einzig wahre für mich 🤣🤣🤣
Ich nehme alles ausser Cloud. Ich brauche geschmeidige „nahtlose“ Latenz, bei Multiplayer sowieso, aber auch bei „normalen“ games. Kriege einen Anfall, deswegen konnte ich die Ps Portal auch nicht leiden.
Play Console. Soso. 🤭 Vielleicht sollte ich einen Gang runterschalten und sagen hey! Du hast doch noch eine Switch rumliegen und sie verstaubt sich. Die ASUS ROG XBOX Ally X wird sich ebenfalls verstauben wie die Switch 1. Haben ist zwar besser als benutzen aber ne wenn ichs mir richtig überlege no thanks! Irgendwie sollte ich mehr Disziplin haben und wenn die Next Xbox angekündigt wird bin ich dann total gespannt darauf.
Ach, denk nochmal drüber nach! 😜
Play Anywhere ist schon nice. Der einzige Grund wieso ich manche Games doch bei MS kaufe
Genau das habe ich auch auf meiner Must-Play-Liste.
Das Play anywhere Angebot steigt unaufhörlich, gerne weiter so.
Keine Ahnung, was Microsoft mit den Mäusen Aussagen will oben im Bild, hat mich damals schon bei dem Werbespot gestört 🤔.
Ich denke, es ist ne Katze. Vielleicht, weil die als so verspielt angesehen werden oder so…
Sehs gerade 😆🤪.
Sag mal, was laufen bei dir für Mäuse rum?
Bin immer noch am überlegen wegen ASUS|XBOX Handheld. Oh je! 😅😅
„Wow….!“ 😅
Xbox Play Anywhere ist so genial!
Welcher hersteller macht das sonst?!
Ich zweifel daran, dass MS das aus Nächstenliebe macht aber sie tun es 😄
Das ist wirklich „For the Players“.
Alle anderen Hersteller bedienen unterschiedliche Plattformen aber sie wollen immer wieder abkassieren.