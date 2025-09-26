Xbox Series X: Diese Spiele von der TGS unterstützen Play Anywhere

15
Image: Xbox Play Anywhere

Einmal kaufen und auf Xbox und allen Windows-Plattformen spielen, dafür steht Xbox Play Anywhere!

Xbox-Spieler und Gamer weltweit profitieren vom Xbox Play Anywhere-Programm, das Flexibilität auf Konsole, PC und Cloud ermöglicht. Somit müsst ihr das Spiel nur einmal kaufen und habt gleichzeitig die Xbox- und Windows PC-Version!

Passend dazu startet am 16. Oktober der ROG Xbox Ally Handheld, der bereits auf der Tokyo Game Show spielbar ist. Damit wird der Xbox Game Pass und das Play Anywhere Feature für alle, die Wert auf Qualität, Vielfalt und Flexibilität legen, noch attraktiver.

Xbox Play Anywhere – TGS 2025

  1. Age of Mythology Retold
  2. Call of Duty: Black Ops 7
  3. Forza Horizon 6
  4. Microsoft Flight Simulator 2024
  5. Ninja Gaiden 4
  6. Aniimo
  7. Dragon Quest I & II 2D-HD Remake
  8. Gungrave Gore Blood Heat Revealed
  9. Hotel Barcelona
  10. Mistfall Hunter
  11. Project Evilbane
  12. Rhythm Doctor
  13. Romancing Saga 2: Revenge of the Seven
  14. Starsand Island
  15. Terminull Brigade
  16. Winter Burrow

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

      • Robilein 1158270 XP Xboxdynasty Legend Gold | 26.09.2025 - 19:19 Uhr
        Antwort auf Teddofryo

        Für mich ist das genauso uninteressant. Ein tolles Feature für die Leute die das nutzen, natürlich. Will das Microsoft nicht absprechen. Aber da ich Konsolero bin bleibt „Play Console“ das einzig wahre für mich 🤣🤣🤣

        5
        • Teddofryo 57135 XP Nachwuchsadmin 7+ | 26.09.2025 - 19:22 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Ich nehme alles ausser Cloud. Ich brauche geschmeidige „nahtlose“ Latenz, bei Multiplayer sowieso, aber auch bei „normalen“ games. Kriege einen Anfall, deswegen konnte ich die Ps Portal auch nicht leiden.

          1
        • Sevalot 3660 XP Beginner Level 2 | 26.09.2025 - 19:28 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Play Console. Soso. 🤭 Vielleicht sollte ich einen Gang runterschalten und sagen hey! Du hast doch noch eine Switch rumliegen und sie verstaubt sich. Die ASUS ROG XBOX Ally X wird sich ebenfalls verstauben wie die Switch 1. Haben ist zwar besser als benutzen aber ne wenn ichs mir richtig überlege no thanks! Irgendwie sollte ich mehr Disziplin haben und wenn die Next Xbox angekündigt wird bin ich dann total gespannt darauf.

          0
  2. Katanameister 205720 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.09.2025 - 19:09 Uhr

    Das Play anywhere Angebot steigt unaufhörlich, gerne weiter so.

    Keine Ahnung, was Microsoft mit den Mäusen Aussagen will oben im Bild, hat mich damals schon bei dem Werbespot gestört 🤔.

    0
  3. Sevalot 3660 XP Beginner Level 2 | 26.09.2025 - 19:18 Uhr

    Bin immer noch am überlegen wegen ASUS|XBOX Handheld. Oh je! 😅😅

    0
  5. DemonSlayer 14585 XP Leetspeak | 26.09.2025 - 19:55 Uhr

    Xbox Play Anywhere ist so genial!

    Welcher hersteller macht das sonst?!
    Ich zweifel daran, dass MS das aus Nächstenliebe macht aber sie tun es 😄

    Das ist wirklich „For the Players“.

    Alle anderen Hersteller bedienen unterschiedliche Plattformen aber sie wollen immer wieder abkassieren.

    0

