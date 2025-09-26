Xbox Series X: Diese Spiele von der TGS unterstützen Play Anywhere

Einmal kaufen und auf Xbox und allen Windows-Plattformen spielen, dafür steht Xbox Play Anywhere!

Xbox-Spieler und Gamer weltweit profitieren vom Xbox Play Anywhere-Programm, das Flexibilität auf Konsole, PC und Cloud ermöglicht. Somit müsst ihr das Spiel nur einmal kaufen und habt gleichzeitig die Xbox- und Windows PC-Version!

Passend dazu startet am 16. Oktober der ROG Xbox Ally Handheld, der bereits auf der Tokyo Game Show spielbar ist. Damit wird der Xbox Game Pass und das Play Anywhere Feature für alle, die Wert auf Qualität, Vielfalt und Flexibilität legen, noch attraktiver.

Xbox Play Anywhere – TGS 2025

Age of Mythology Retold Call of Duty: Black Ops 7 Forza Horizon 6 Microsoft Flight Simulator 2024 Ninja Gaiden 4 Aniimo Dragon Quest I & II 2D-HD Remake Gungrave Gore Blood Heat Revealed Hotel Barcelona Mistfall Hunter Project Evilbane Rhythm Doctor Romancing Saga 2: Revenge of the Seven Starsand Island Terminull Brigade Winter Burrow