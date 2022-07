Xbox Series X: Diese Spiele wurden beim Annapurna Interactive Event gezeigt

Falls ihr den Annapurna Interactive Stream verpasst habt, dann könnt ihr euch in dieser Meldung noch einmal alle Spiele in Ruhe anschauen. Dazu werden einige Spiele direkt im Xbox Game Pass veröffentlicht, wie wir bereits heute Morgen berichtet haben.

Folgend eine Liste aller Spiele, die für Xbox bestätigt wurden oder dessen Plattform noch unbekannt ist. Die komplette Aufzeichnung mit allen Spielen, die auch für PC erscheinen, gibt es ganz am Ende.

Bounty Star – 2023 – Xbox Game Pass

Thirsty Suitors – Xbox Game Pass

Yarn Owl

Outer Wilds – Xbox Series X/S – 15. September – Upgrade kostenlos

What Remains of Edith Finch – Jetzt erhältlich für Xbox Series X/S – Upgrade kostenlos

Flock – Xbox Game Pass

??? | Short Teaser Something new from Uvula. More to come!

Dreamfeel