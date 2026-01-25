Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW04/2026

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW04/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- GTA V
- Rainbow Six Siege X
- EA Sports Madden NFL 26
- GTA Online
- ARC Raiders
- Marvel Rivals
- Battlefield
- EA Sports College Football 26
- Forza Hoirzon 5
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- EA Sports FC 26
- Fallout 4
- Overwatch 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW03/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- GTA V
- Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- ARC Raiders
- Battlefield
- EA Sports College Football 26
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- Apex Legends
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports FC 26
- Overwatch 2
- Fallout 4
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW02/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- GTA V
- NBA 2K26
- Rocket League
- Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- Battlefield
- ARC Raiders
- EA Sports College Football 26
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- EA Sports FC 26
- EA Sports College Football 25
- Overwatch 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW01/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- GTA V
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- EA Sports Madden NFL 26
- Battlefield 6
- ARC Raiders
- EA Sports College Football 26
- Forza Horizon 5
- Marvel Rivals
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- EA Sports FC 26
- EA Sports College Football 25
- Overwatch 2
Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kaum Änderungen zur Vorwoche, Bemerkenswert ist, dass sich Fallout 4 einen Platz weiter geschoben hat, Battlefield verliert schon wieder einen Platz, sieht echt nicht gut aus.
Mein Reden, aber ich hab ja zum Glück keine Ahnung 🙂
Ich bezweifle aber das das Ende aber schon erreicht ist. das wird wohl noch n bisschen mehr sacken sich aber in den Top 20 noch ne weile halten können.
Marvel Rivals hat ja auch etwas länger gebraucht um zu sinken und AR lässt auch langsam aber sicher etwas nach.
Allerdings auch hier völliger Normalzustand. Manche Spiele halten ewig, manche gehen früher abwärts.
Copy/Paste
Fallout is wieder angesagt 😅✌🏻 mag an der Serie liegen 🤔
Bei mir Clair Obscure zur Zeit ganz oben. Aber ich fühl mich durch die offizielle Liste sowieso nicht vertreten.
„Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?“
Aktuell endlich Final Fantasy VII Remake Intergrade. ♥️
Fallout 4 ein Platz nach oben. 👌🏻
Eigentlich im großen und ganzen so wie immer.