Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW04/2026

Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW04/2026

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty Rocket League NBA 2K26 GTA V Rainbow Six Siege X EA Sports Madden NFL 26 GTA Online ARC Raiders Marvel Rivals Battlefield EA Sports College Football 26 Forza Hoirzon 5 Red Dead Redemption 2 Apex Legends EA Sports FC 26 Fallout 4 Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW03/2026

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty Rocket League NBA 2K26 GTA V Rainbow Six Siege X GTA Online EA Sports Madden NFL 26 ARC Raiders Battlefield EA Sports College Football 26 Forza Horizon 5 Marvel Rivals Apex Legends Red Dead Redemption 2 EA Sports FC 26 Overwatch 2 Fallout 4

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW02/2026

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty GTA V NBA 2K26 Rocket League Rainbow Six Siege X GTA Online EA Sports Madden NFL 26 Battlefield ARC Raiders EA Sports College Football 26 Forza Horizon 5 Marvel Rivals Red Dead Redemption 2 Apex Legends EA Sports FC 26 EA Sports College Football 25 Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW01/2026

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty GTA V Rocket League NBA 2K26 Rainbow Six Siege X GTA Online EA Sports Madden NFL 26 Battlefield 6 ARC Raiders EA Sports College Football 26 Forza Horizon 5 Marvel Rivals Red Dead Redemption 2 Apex Legends EA Sports FC 26 EA Sports College Football 25 Overwatch 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?