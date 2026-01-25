Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW04/2026

Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW04/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. GTA V
  8. Rainbow Six Siege X
  9. EA Sports Madden NFL 26
  10. GTA Online
  11. ARC Raiders
  12. Marvel Rivals
  13. Battlefield
  14. EA Sports College Football 26
  15. Forza Hoirzon 5
  16. Red Dead Redemption 2
  17. Apex Legends
  18. EA Sports FC 26
  19. Fallout 4
  20. Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW03/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. GTA V
  8. Rainbow Six Siege X
  9. GTA Online
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. ARC Raiders
  12. Battlefield
  13. EA Sports College Football 26
  14. Forza Horizon 5
  15. Marvel Rivals
  16. Apex Legends
  17. Red Dead Redemption 2
  18. EA Sports FC 26
  19. Overwatch 2
  20. Fallout 4

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW02/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. GTA V
  6. NBA 2K26
  7. Rocket League
  8. Rainbow Six Siege X
  9. GTA Online
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. Battlefield
  12. ARC Raiders
  13. EA Sports College Football 26
  14. Forza Horizon 5
  15. Marvel Rivals
  16. Red Dead Redemption 2
  17. Apex Legends
  18. EA Sports FC 26
  19. EA Sports College Football 25
  20. Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW01/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. GTA V
  6. Rocket League
  7. NBA 2K26
  8. Rainbow Six Siege X
  9. GTA Online
  10. EA Sports Madden NFL 26
  11. Battlefield 6
  12. ARC Raiders
  13. EA Sports College Football 26
  14. Forza Horizon 5
  15. Marvel Rivals
  16. Red Dead Redemption 2
  17. Apex Legends
  18. EA Sports FC 26
  19. EA Sports College Football 25
  20. Overwatch 2

Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?

  1. Katanameister 306880 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.01.2026 - 18:06 Uhr

    Kaum Änderungen zur Vorwoche, Bemerkenswert ist, dass sich Fallout 4 einen Platz weiter geschoben hat, Battlefield verliert schon wieder einen Platz, sieht echt nicht gut aus.

    0
    • oldGamer 155080 XP God-at-Arms Gold | 25.01.2026 - 21:09 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Mein Reden, aber ich hab ja zum Glück keine Ahnung 🙂
      Ich bezweifle aber das das Ende aber schon erreicht ist. das wird wohl noch n bisschen mehr sacken sich aber in den Top 20 noch ne weile halten können.
      Marvel Rivals hat ja auch etwas länger gebraucht um zu sinken und AR lässt auch langsam aber sicher etwas nach.
      Allerdings auch hier völliger Normalzustand. Manche Spiele halten ewig, manche gehen früher abwärts.

      0
  3. Rotten 96785 XP Posting Machine Level 3 | 25.01.2026 - 19:09 Uhr

    Fallout is wieder angesagt 😅✌🏻 mag an der Serie liegen 🤔

    0
  4. Kenty 242030 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.01.2026 - 19:29 Uhr

    Bei mir Clair Obscure zur Zeit ganz oben. Aber ich fühl mich durch die offizielle Liste sowieso nicht vertreten.

    0
  5. Vayne1986 30975 XP Bobby Car Bewunderer | 25.01.2026 - 20:42 Uhr

    „Was spielt ihr derzeit auf eurer Konsole am liebsten?“

    Aktuell endlich Final Fantasy VII Remake Intergrade. ♥️

    Fallout 4 ein Platz nach oben. 👌🏻

    0

