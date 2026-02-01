Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW05/2026

10 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht
Image: depositphotos

Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW05/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. GTA V
  8. Rainbow Six Siege X
  9. Madden NFL 26
  10. ARC Raiders
  11. GTA Online
  12. Marvel Rivals
  13. College Football 26
  14. Forza Horizon 5
  15. Battlefield
  16. Red Dead Redemption 2
  17. Apex Legends
  18. FC 26
  19. Fallout 4
  20. Overwatch 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW04/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. GTA V
  8. Rainbow Six Siege X
  9. EA Sports Madden NFL 26
  10. GTA Online
  11. ARC Raiders
  12. Marvel Rivals
  13. Battlefield
  14. EA Sports College Football 26
  15. Forza Hoirzon 5
  16. Red Dead Redemption 2
  17. Apex Legends
  18. EA Sports FC 26
  19. Fallout 4
  20. Overwatch 2

Was spielt ihr aktuell?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 31675 XP Bobby Car Bewunderer | 01.02.2026 - 12:03 Uhr

    „Was spielt ihr aktuell?“

    Final Fantasy VII Remake Intergrade. 🙂

    Fallout 4 bleibt weiterhin in den Top 20. 👌🏻 Sonst wie immer kaum Änderungen.

    0
  2. Robilein 1210630 XP Xboxdynasty Legend Platin | 01.02.2026 - 12:11 Uhr

    Die Titel der Xbox Game Studios halten sich wacker in den Charts. Für Fallout 4 freut mich die Platzierung dank der Fallout Serie.

    Was spielt ihr aktuell?

    Alan Wake 2. Das ist kein Spiel, das ist ein Erlebnis. Unglaublich was Remedy Entertainment hier geschaffen hat.

    0
  4. Katanameister 313320 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 01.02.2026 - 12:24 Uhr

    Von den Top platzierten Spielen zocke ich nur CoD, erst wieder nächste Woche mit der neuen Saison, der Absturz von Battlefield 6 war klar mit dem jetzigen Kurs ohne nennenswerte neue Karten.

    0
  6. Aeternitatis 50925 XP Nachwuchsadmin 5+ | 01.02.2026 - 12:36 Uhr

    Ich spiele immer noch Oblivion 4 Remastered und habe endlich den Knochen-Dietrich, nachdem ich herausgefunden habe, dass er über einen Schrein zu bekommen ist und nicht über die Diebesgilde selbst.

    0
  9. Mech77 77595 XP Tastenakrobat Level 4 | 01.02.2026 - 13:29 Uhr

    Wieder mal kaum Bewegung in der Liste. Aber mit FH 6, Fable und *hust* ja, auch GTA VI, wird sich das sicher ändern.

    0

Hinterlasse eine Antwort