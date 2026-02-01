Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW05/2026

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW05/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- GTA V
- Rainbow Six Siege X
- Madden NFL 26
- ARC Raiders
- GTA Online
- Marvel Rivals
- College Football 26
- Forza Horizon 5
- Battlefield
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- FC 26
- Fallout 4
- Overwatch 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW04/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- GTA V
- Rainbow Six Siege X
- EA Sports Madden NFL 26
- GTA Online
- ARC Raiders
- Marvel Rivals
- Battlefield
- EA Sports College Football 26
- Forza Hoirzon 5
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- EA Sports FC 26
- Fallout 4
- Overwatch 2
Was spielt ihr aktuell?
„Was spielt ihr aktuell?“
Final Fantasy VII Remake Intergrade. 🙂
Fallout 4 bleibt weiterhin in den Top 20. 👌🏻 Sonst wie immer kaum Änderungen.
Die Titel der Xbox Game Studios halten sich wacker in den Charts. Für Fallout 4 freut mich die Platzierung dank der Fallout Serie.
Was spielt ihr aktuell?
Alan Wake 2. Das ist kein Spiel, das ist ein Erlebnis. Unglaublich was Remedy Entertainment hier geschaffen hat.
Gespannt, ob Battlefield mit der neuen Season nochmal die Kurve kriegt.
Von den Top platzierten Spielen zocke ich nur CoD, erst wieder nächste Woche mit der neuen Saison, der Absturz von Battlefield 6 war klar mit dem jetzigen Kurs ohne nennenswerte neue Karten.
Naja im großen und ganzen eigentlich wie immer.
Ich spiele immer noch Oblivion 4 Remastered und habe endlich den Knochen-Dietrich, nachdem ich herausgefunden habe, dass er über einen Schrein zu bekommen ist und nicht über die Diebesgilde selbst.
Bin gut mit Platz 10 (ARC Raiders) beschäftigt 😉
Wie so oft kaum Veränderung
Wieder mal kaum Bewegung in der Liste. Aber mit FH 6, Fable und *hust* ja, auch GTA VI, wird sich das sicher ändern.
Davon nichts😂