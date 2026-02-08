Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW06/2026

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW06/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- GTA V
- Madden NFL 26
- ARC Raiders
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- College Football 26
- Battlefield
- Apex Legends
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Fallout 4
- Dead by Daylight
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW05/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- GTA V
- Rainbow Six Siege X
- Madden NFL 26
- ARC Raiders
- GTA Online
- Marvel Rivals
- College Football 26
- Forza Horizon 5
- Battlefield
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- FC 26
- Fallout 4
- Overwatch 2
Was spielt ihr aktuell?
Und wöchentlich Grüßt fast derselbe K@ck…
Mit Ausnahme von 2-3 Games at Best mAn
Von der Liste immer noch nur CoD, so langsam wäre mal eine andere Liste interessant wie meistgespielte Game Pass Spiele.
Ja, schon heftig. Da sieht man mal, womit die Kohle verdient wird. Online. F2P, Service… Und alle wollen ein Stück vom Kuchen. Interessant: GTA und GTA online sind getrennt. Das wäre sonst also noch höher. 🙀
Aber auch interessant: Viele MS Titel (Minecraft, Call of Duty, Forza Horizon 5, Fallout 4, Overwatch 2), aber kein einziger Sony-Titel. Kein Wunder, dass Sony Bungie gekauft hat und allgemein Online pusht.
Könnte daran liegen, dass MS mehr Spiele auf der Xbox veröffentlicht als Sony xD
Hehe, ja, aber kannst Dir sicher sein, dass auch auf Steam etc die Online Games dominieren. Ist bei mir ja auch so: Bin eigentlich eher ein SP Zocker, aber das Game ist dann durch, Halo MP spiele ich seit Release.
Na das sowieso. Spiele, die man tausende Stunden spielen kann, wurden schon immer mehr gespielt, als 15-Stunden-Singleplayer-Abenteuer.
Und leider wird mir den Skins etc anscheinend auch die meiste Kohle verdient, so dass immer mehr Studios diese Games machen.
Nicht nur, dass die Leute verrückt danach sind, es steckt eben auch fast keine Arbeit darin. Also mehr Gewinn pro Verkauf.
Ich weiß schon, wieso ich sowas nicht spiele xD
Ja, aber wir sind irgendwie in der Minderheit…
Ach, das stört mich nicht. Bis jetzt hat es keinerlei Einfluss auf mich bzw. darauf, wie ich mein Hobby auslebe, und ich wage zu bezweifeln, dass sich das noch ändern wird.
Auch interessant: Wenn ich mich Recht erinnere ist Battlefield das meistverkaufte Game 2025. Aber trotzdem weit unter CoD und Arc Raiders. Aber das deckt sich auch mit meinem Freundeskreis.
Letzte Beobachtung: Krass, dass Apex noch so eine große Rolle spielt.
PS. Aber stimmt schon. Die gleichen Dinge hätte man auch schon in den letzten Wochen schreiben können. Kaum Veränderung.
Et sind immer nur kleine Veränderungen 😅 so sind die Menschen 🤭🫣
Wo Forza Horizon?🧐
Immer noch ein sehr guter 13. Platz🙂
Is so ziemlich dit einzige game aus der Liste das ik regelmäßig spiel 😅✌🏻
Es ist ja auch immer motivierend da immer neue Autos dazukommen.
Hab da auch ewig gegründet, aber irgendwie fehlen immer noch viele Autos und Marken. Also wenn ich hier so auf der Straße gucke. Z. B. gibt es so gut wie keine Elektroautos, oder? Oder Hybrid. Hatte jedenfalls noch keinen Tesla oder so gesehen. Prius. Fänd ich mal ganz witzig und müsste dann 2026 auch dabei sein, oder?
Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ich mach’s lieber wie im Reallife und verbrenne fleißig Benzin🤣
Forza Horizon 6 wird direkt in die Top 10 starten, vielleicht kommt es auch mal an CoD ran.
Langweilig. Mal schauen wie sich die Top Games von MS dieses Jahr halten
Fast wie immer eigentlich.