Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW06/2026

Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW06/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. Rainbow Six Siege X
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. ARC Raiders
  11. GTA Online
  12. Marvel Rivals
  13. Forza Horizon 5
  14. College Football 26
  15. Battlefield
  16. Apex Legends
  17. Red Dead Redemption 2
  18. FC 26
  19. Fallout 4
  20. Dead by Daylight

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW05/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. GTA V
  8. Rainbow Six Siege X
  9. Madden NFL 26
  10. ARC Raiders
  11. GTA Online
  12. Marvel Rivals
  13. College Football 26
  14. Forza Horizon 5
  15. Battlefield
  16. Red Dead Redemption 2
  17. Apex Legends
  18. FC 26
  19. Fallout 4
  20. Overwatch 2

Was spielt ihr aktuell?

  1. JAG THE GEMINI 140340 XP Master-at-Arms Bronze | 08.02.2026 - 07:09 Uhr

    Und wöchentlich Grüßt fast derselbe K@ck…
    Mit Ausnahme von 2-3 Games at Best mAn

    0
  2. Katanameister 319780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.02.2026 - 07:23 Uhr

    Von der Liste immer noch nur CoD, so langsam wäre mal eine andere Liste interessant wie meistgespielte Game Pass Spiele.

    1
  3. hellboy 24615 XP Nasenbohrer Level 2 | 08.02.2026 - 07:30 Uhr

    Ja, schon heftig. Da sieht man mal, womit die Kohle verdient wird. Online. F2P, Service… Und alle wollen ein Stück vom Kuchen. Interessant: GTA und GTA online sind getrennt. Das wäre sonst also noch höher. 🙀

    0
  4. hellboy 24615 XP Nasenbohrer Level 2 | 08.02.2026 - 07:34 Uhr

    Aber auch interessant: Viele MS Titel (Minecraft, Call of Duty, Forza Horizon 5, Fallout 4, Overwatch 2), aber kein einziger Sony-Titel. Kein Wunder, dass Sony Bungie gekauft hat und allgemein Online pusht.

    0
      • hellboy 24615 XP Nasenbohrer Level 2 | 08.02.2026 - 07:55 Uhr
        Antwort auf Lord Maternus

        Hehe, ja, aber kannst Dir sicher sein, dass auch auf Steam etc die Online Games dominieren. Ist bei mir ja auch so: Bin eigentlich eher ein SP Zocker, aber das Game ist dann durch, Halo MP spiele ich seit Release.

        0
        • Lord Maternus 364585 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.02.2026 - 08:01 Uhr
          Antwort auf hellboy

          Na das sowieso. Spiele, die man tausende Stunden spielen kann, wurden schon immer mehr gespielt, als 15-Stunden-Singleplayer-Abenteuer.

          1
          • hellboy 24615 XP Nasenbohrer Level 2 | 08.02.2026 - 10:50 Uhr
            Antwort auf Lord Maternus

            Und leider wird mir den Skins etc anscheinend auch die meiste Kohle verdient, so dass immer mehr Studios diese Games machen.

            0
            • Lord Maternus 364585 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.02.2026 - 10:55 Uhr
              Antwort auf hellboy

              Nicht nur, dass die Leute verrückt danach sind, es steckt eben auch fast keine Arbeit darin. Also mehr Gewinn pro Verkauf.
              Ich weiß schon, wieso ich sowas nicht spiele xD

              1
                • Lord Maternus 364585 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.02.2026 - 11:41 Uhr
                  Antwort auf hellboy

                  Ach, das stört mich nicht. Bis jetzt hat es keinerlei Einfluss auf mich bzw. darauf, wie ich mein Hobby auslebe, und ich wage zu bezweifeln, dass sich das noch ändern wird.

                  0
  5. hellboy 24615 XP Nasenbohrer Level 2 | 08.02.2026 - 07:40 Uhr

    Auch interessant: Wenn ich mich Recht erinnere ist Battlefield das meistverkaufte Game 2025. Aber trotzdem weit unter CoD und Arc Raiders. Aber das deckt sich auch mit meinem Freundeskreis.
    Letzte Beobachtung: Krass, dass Apex noch so eine große Rolle spielt.
    PS. Aber stimmt schon. Die gleichen Dinge hätte man auch schon in den letzten Wochen schreiben können. Kaum Veränderung.

    0
    • Rotten 99085 XP Posting Machine Level 4 | 08.02.2026 - 09:21 Uhr
      Antwort auf hellboy

      Et sind immer nur kleine Veränderungen 😅 so sind die Menschen 🤭🫣

      1
      • Rotten 99085 XP Posting Machine Level 4 | 08.02.2026 - 09:20 Uhr
        Antwort auf Robilein

        Is so ziemlich dit einzige game aus der Liste das ik regelmäßig spiel 😅✌🏻

        0
          • hellboy 24615 XP Nasenbohrer Level 2 | 08.02.2026 - 11:39 Uhr
            Antwort auf Robilein

            Hab da auch ewig gegründet, aber irgendwie fehlen immer noch viele Autos und Marken. Also wenn ich hier so auf der Straße gucke. Z. B. gibt es so gut wie keine Elektroautos, oder? Oder Hybrid. Hatte jedenfalls noch keinen Tesla oder so gesehen. Prius. Fänd ich mal ganz witzig und müsste dann 2026 auch dabei sein, oder?

            0
            • Robilein 1213550 XP Xboxdynasty Legend Platin | 08.02.2026 - 11:47 Uhr
              Antwort auf hellboy

              Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ich mach’s lieber wie im Reallife und verbrenne fleißig Benzin🤣

              0
  7. Economic 94005 XP Posting Machine Level 2 | 08.02.2026 - 10:26 Uhr

    Langweilig. Mal schauen wie sich die Top Games von MS dieses Jahr halten

    0

