Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW07/2026

Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW07/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. Rainbow Six Siege X
  8. Madden NFL 26
  9. GTA V
  10. ARC Raiders
  11. GTA Online
  12. Marvel Rivals
  13. Forza Horizon 5
  14. College Football 26
  15. Battlefield
  16. Apex Legends
  17. Overwatch
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. Helldivers 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW06/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. Rainbow Six Siege X
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. ARC Raiders
  11. GTA Online
  12. Marvel Rivals
  13. Forza Horizon 5
  14. College Football 26
  15. Battlefield
  16. Apex Legends
  17. Red Dead Redemption 2
  18. FC 26
  19. Fallout 4
  20. Dead by Daylight

Was spielt ihr aktuell?

  1. Lord Maternus 365605 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.02.2026 - 11:04 Uhr

    Ich spiele tatsächlich aktuell mal was von der Liste, nämlich GTA V. Natürlich nur offline.
    Ansonsten rotiere ich zwischen Dave the Diver (Xbox), Catherine (Switch), Mario Picross (GB) und Wario Ware (GBA).

