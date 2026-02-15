Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW07/2026

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW07/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- Madden NFL 26
- GTA V
- ARC Raiders
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- College Football 26
- Battlefield
- Apex Legends
- Overwatch
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Helldivers 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW06/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- GTA V
- Madden NFL 26
- ARC Raiders
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- College Football 26
- Battlefield
- Apex Legends
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Fallout 4
- Dead by Daylight
Was spielt ihr aktuell?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Ich spiele tatsächlich aktuell mal was von der Liste, nämlich GTA V. Natürlich nur offline.
Ansonsten rotiere ich zwischen Dave the Diver (Xbox), Catherine (Switch), Mario Picross (GB) und Wario Ware (GBA).