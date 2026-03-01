Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW09/2026

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW09/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- Rainbow Six Siege
- NBA 2K26
- GTA V
- Madden NFL 26
- ARC Raiders
- Battlefield
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Overwatch
- Forza Horizon 5
- Apex Legends
- College Football 26
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Helldivers 2
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW08/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- Madden NFL 26
- GTA V
- ARC Raiders
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Overwatch
- Forza Horizon 5
- Apex Legends
- Battlefield
- College Football 26
- Red Dead Redemption 2
- Helldivers 2
- FC 26
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW07/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- NBA 2K26
- Rainbow Six Siege X
- Madden NFL 26
- GTA V
- ARC Raiders
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Forza Horizon 5
- College Football 26
- Battlefield
- Apex Legends
- Overwatch
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Helldivers 2
Was spielt ihr aktuell?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und wöchentlich grüßt das Murmeltier
werde den Hype um Fortnite, Roblox und Minecraft nie nachvollziehen können 🤷🏼♂️
Same procedure as every week, Miss Sophie?
Ein Wunder, dass Entwickler überhaupt noch neue Sachen rausbringen. Bestimmt nur für uns „alte“ Menschen 😄
Da könnt ihr es euch von der Readaktion einfach machen: wöchentlich kopieren und einfügen xD
Das Fortnite nach all den Jahren immer noch so dermaßen beliebt ist, ist schon heftig.
Fortnite auf Platz 1 wer hätte das gedacht ^^