Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW09/2026

Image: depositphotos

Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW09/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. Rainbow Six Siege
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. ARC Raiders
  11. Battlefield
  12. GTA Online
  13. Marvel Rivals
  14. Overwatch
  15. Forza Horizon 5
  16. Apex Legends
  17. College Football 26
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. Helldivers 2

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW08/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. Rainbow Six Siege X
  8. Madden NFL 26
  9. GTA V
  10. ARC Raiders
  11. GTA Online
  12. Marvel Rivals
  13. Overwatch
  14. Forza Horizon 5
  15. Apex Legends
  16. Battlefield
  17. College Football 26
  18. Red Dead Redemption 2
  19. Helldivers 2
  20. FC 26

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW07/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. NBA 2K26
  7. Rainbow Six Siege X
  8. Madden NFL 26
  9. GTA V
  10. ARC Raiders
  11. GTA Online
  12. Marvel Rivals
  13. Forza Horizon 5
  14. College Football 26
  15. Battlefield
  16. Apex Legends
  17. Overwatch
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. Helldivers 2

Was spielt ihr aktuell?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  2. H3nKeR 94130 XP Posting Machine Level 2 | 01.03.2026 - 11:42 Uhr

    werde den Hype um Fortnite, Roblox und Minecraft nie nachvollziehen können 🤷🏼‍♂️

  3. Homunculus 297420 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 01.03.2026 - 11:48 Uhr

    Same procedure as every week, Miss Sophie?

    Ein Wunder, dass Entwickler überhaupt noch neue Sachen rausbringen. Bestimmt nur für uns „alte“ Menschen 😄

  4. Mech77 85475 XP Untouchable Star 3 | 01.03.2026 - 12:29 Uhr

    Da könnt ihr es euch von der Readaktion einfach machen: wöchentlich kopieren und einfügen xD

  5. MeteorFlynn 40160 XP Hooligan Krauler | 01.03.2026 - 12:48 Uhr

    Das Fortnite nach all den Jahren immer noch so dermaßen beliebt ist, ist schon heftig.

