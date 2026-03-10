Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW10/2026

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW10/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Rocket League
- Call of Duty
- Rainbow Six Siege X
- NBA 2K26
- GTA V
- Madden NFL 26
- ARC Raiders
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Battlefield
- College Football 26
- Overwatch 2
- Apex Legends
- Forza Horizon 5
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Helldivers 2
Weitere Neuerscheinungen:
- Platz 25: Resident Evil Requiem
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW09/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- Rainbow Six Siege
- NBA 2K26
- GTA V
- Madden NFL 26
- ARC Raiders
- Battlefield
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Overwatch
- Forza Horizon 5
- Apex Legends
- College Football 26
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Helldivers 2
Was spielt ihr aktuell?
Marathon, das mehr und mehr bockt und Minishoot Adventures müsste ich bald durch haben.
krass das ARC Raiders immmer noch so stark ist. Ich hab und habe tatsächlich Fallout 3 gezockt, Destiny 2 und Forza Horizion 4 ^^
Marathon derzeit auf Platz 95.
Erinnert mich hart an die MTV Top100 Charts, da war ja alles ab Platz 80 auch so unfassbare rantzmukke. xD
Woran mich das auch erinnert: In Deutschland war mal Schnappi, das kleine Krokodil wochenlang auf Platz 1 der Charts.
Also das nenne ich mal eine Respektlosigkeit gegenüber all den zweiten Songs der One-Hit-Wonders dieser Welt! 😀
Erfolgsgeschichten sehen so aus … ^^
Outlast Trials hat mich seit 2 Wochen wieder gefangen 😂