Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW10/2026

Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW10/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Rocket League
  5. Call of Duty
  6. Rainbow Six Siege X
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. ARC Raiders
  11. GTA Online
  12. Marvel Rivals
  13. Battlefield
  14. College Football 26
  15. Overwatch 2
  16. Apex Legends
  17. Forza Horizon 5
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. Helldivers 2

Weitere Neuerscheinungen:

  • Platz 25: Resident Evil Requiem

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW09/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. Rainbow Six Siege
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. ARC Raiders
  11. Battlefield
  12. GTA Online
  13. Marvel Rivals
  14. Overwatch
  15. Forza Horizon 5
  16. Apex Legends
  17. College Football 26
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. Helldivers 2

Was spielt ihr aktuell?

  1. RappScallion 24920 XP Nasenbohrer Level 2 | 10.03.2026 - 09:57 Uhr

    Marathon, das mehr und mehr bockt und Minishoot Adventures müsste ich bald durch haben.

  2. mAsTeR OuTi 101580 XP Profi User | 10.03.2026 - 10:00 Uhr

    krass das ARC Raiders immmer noch so stark ist. Ich hab und habe tatsächlich Fallout 3 gezockt, Destiny 2 und Forza Horizion 4 ^^

