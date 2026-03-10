Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW10/2026

Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW10/2026

Fortnite Roblox Minecraft Rocket League Call of Duty Rainbow Six Siege X NBA 2K26 GTA V Madden NFL 26 ARC Raiders GTA Online Marvel Rivals Battlefield College Football 26 Overwatch 2 Apex Legends Forza Horizon 5 Red Dead Redemption 2 FC 26 Helldivers 2

Weitere Neuerscheinungen:

Platz 25: Resident Evil Requiem

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW09/2026

Fortnite Roblox Minecraft Call of Duty Rocket League Rainbow Six Siege NBA 2K26 GTA V Madden NFL 26 ARC Raiders Battlefield GTA Online Marvel Rivals Overwatch Forza Horizon 5 Apex Legends College Football 26 Red Dead Redemption 2 FC 26 Helldivers 2

Was spielt ihr aktuell?