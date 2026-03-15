Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW11/2026

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Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW11/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. Rainbow Six Siege X
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. ARC Raiders
  11. GTA Online
  12. Marvel Rivals
  13. College Football 26
  14. Apex Legends
  15. Overwatch
  16. Battlefield
  17. Forza Horizon 5
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. Helldivers 2

Weitere Neuerscheinungen:

  • Platz 22: Resident Evil Requiem
  • Platz 73: Marathon

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW10/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Rocket League
  5. Call of Duty
  6. Rainbow Six Siege X
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. ARC Raiders
  11. GTA Online
  12. Marvel Rivals
  13. Battlefield
  14. College Football 26
  15. Overwatch 2
  16. Apex Legends
  17. Forza Horizon 5
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. Helldivers 2

Weitere Neuerscheinungen:

  • Platz 25: Resident Evil Requiem

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