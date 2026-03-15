Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW11/2026

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW11/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- Rainbow Six Siege X
- NBA 2K26
- GTA V
- Madden NFL 26
- ARC Raiders
- GTA Online
- Marvel Rivals
- College Football 26
- Apex Legends
- Overwatch
- Battlefield
- Forza Horizon 5
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Helldivers 2
Weitere Neuerscheinungen:
- Platz 22: Resident Evil Requiem
- Platz 73: Marathon
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW10/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Rocket League
- Call of Duty
- Rainbow Six Siege X
- NBA 2K26
- GTA V
- Madden NFL 26
- ARC Raiders
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Battlefield
- College Football 26
- Overwatch 2
- Apex Legends
- Forza Horizon 5
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Helldivers 2
Weitere Neuerscheinungen:
- Platz 25: Resident Evil Requiem
Was spielt ihr aktuell?
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Strg+C Strg+V FTW! XD
Äh, irgendwie grüßt wöchentlich das Murmeltier.