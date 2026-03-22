Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW12/2026

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW12/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Rocket League
- Call of Duty
- Rainbow Six Siege
- NBA 2K26
- GTA V
- Madden NFL 26
- GTA Online
- ARC Raiders
- Apex Legends
- Marvel Rivals
- Overwatch
- College Football 26
- Forza Horizon 5
- Battlefield
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Cyberpunk 2077
Weitere Neuerscheinungen:
- Platz 27: MLB The Show 26
- Platz 28: Resident Evil Requiem
- Platz 77: Marathon
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW11/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- Rainbow Six Siege X
- NBA 2K26
- GTA V
- Madden NFL 26
- ARC Raiders
- GTA Online
- Marvel Rivals
- College Football 26
- Apex Legends
- Overwatch
- Battlefield
- Forza Horizon 5
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Helldivers 2
Weitere Neuerscheinungen:
- Platz 22: Resident Evil Requiem
- Platz 73: Marathon
Was spielt ihr aktuell?
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19 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Was spielt ihr aktuell?“
Von der Liste nichts. Resident Evil Requiem habe ich durch. Aktuell Resident Evil Code Veronica X. 🙂
Sonst kaum Änderungen. Bis auf Cyberpunk in den Top 20. 👌🏻
Das meiste sind irgendwelche multiplayer games die dauerhaften motivieren zum zocken
Helldivers noch weit vor Marathon das überrascht mich, ich denke das ist so toll?
Ich bin aktuell noch mit Cyberpunk beschäftigt es bleibt (auch nach 130+ h) einfach geil. Wenn ich weniger Zeit habe dann drehe ich ein paar Runden in irgendeinem „Survivor“ Game.😅
Ein Extraction shooter der in diesem Fall voll auf PvP ist, hat halt eine deutlich geringer Spielerbasis.
Bei ARC Riders sind halt doch noch eine sehr hohe Anzahl von PvE Spielern unterwegs.
Hab gestern mal Battlefield 6 Hagental Base ausprobiert, war ganz OK, aber irgendwie kickt mich das nicht mehr wie Battlefield 4, sieht man auch am Abwärtstrend bei den Platzierungen, hab es leider wieder deinstalliert, CoD ist pausiert bis der nächste Battlepass rauskommt.
Und Marathon ist überhaupt nicht relevant, bezeichnend würde ich sagen.
Ja, ich merke das auch bei mir.
Ich denke die Multiplayer Shooter Zeit ist bei mir persönlich vorbei.
Ne, das ist bei mir keine allgemeine Multiplayermüdigkeit, hat schon was mit dem ganzen Drumherum zu tun wie Menü, Waffenauswahl und Leveldesign, ist einfach nicht mehr so gut.
Bei mir zieht eigentlich nur Halo und bis der nächste MP Ableger kommt, dauert es noch ein Weilchen.
Ich hatte vor 20 oder 30 Jahren mehr MP Shooter am Start, jetzt mit Ü50 sind es noch 1 oder 2 und das reicht vollkommen , is halt auch sehr schwer was gescheites zu finden heutzutage🤷♀️
Dito, BF6 wird nicht gekauft. Redsec geht auch runter.
4 Maps BO6 hält bei mir noch hin.
Warten wir auf COD MW und E Day müssten ja beide gut werden 😅
Sehe ich im Moment auch so.
Wahnsinn, wie Marathon auf der Xbox untergeht. Es verliert berets Plätze und die Besplatzierung war nur 71.
Interna sagten ja nicht Grundlos das der PC mit Abstand Lead Platform bei den Verkäufen ist.
Die schwache Platzierung auf der Xbox unterstützt das auf jeden Fall.
Resident Evil Requiem auf 28, bin noch dran.
Jaja, Battlefield schmiert immer weiter ab.
Für Platz 1 hab ich kein Verständnis 😅
Ich spiele im Moment Echoes of the End und muss sagen, dass ich es echt gut finde.
Auf der Xbox scheint Marathon mal gar nicht zu laufen.
Immer die selben Verdächtigen + kurzfristige Besucher (aktuell RE9).
Von der Top Ten interessiert mich nur Minecraft und das schon lange nicht mehr gespielt. Hab beim Sale zugeschlagen und mir das Remake von FFVII geholt..