Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW12/2026

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Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW12/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Rocket League
  5. Call of Duty
  6. Rainbow Six Siege
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. GTA Online
  11. ARC Raiders
  12. Apex Legends
  13. Marvel Rivals
  14. Overwatch
  15. College Football 26
  16. Forza Horizon 5
  17. Battlefield
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. Cyberpunk 2077

Weitere Neuerscheinungen:

  • Platz 27: MLB The Show 26
  • Platz 28: Resident Evil Requiem
  • Platz 77: Marathon

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW11/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. Rainbow Six Siege X
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. ARC Raiders
  11. GTA Online
  12. Marvel Rivals
  13. College Football 26
  14. Apex Legends
  15. Overwatch
  16. Battlefield
  17. Forza Horizon 5
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. Helldivers 2

Weitere Neuerscheinungen:

  • Platz 22: Resident Evil Requiem
  • Platz 73: Marathon

Was spielt ihr aktuell?

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19 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 37555 XP Bobby Car Rennfahrer | 22.03.2026 - 12:33 Uhr

    „Was spielt ihr aktuell?“

    Von der Liste nichts. Resident Evil Requiem habe ich durch. Aktuell Resident Evil Code Veronica X. 🙂

    Sonst kaum Änderungen. Bis auf Cyberpunk in den Top 20. 👌🏻

    0
  2. GERxJOHNNY 69210 XP Romper Domper Stomper | 22.03.2026 - 12:36 Uhr

    Das meiste sind irgendwelche multiplayer games die dauerhaften motivieren zum zocken

    0
  3. Mr Poppell 109760 XP Master User | 22.03.2026 - 12:43 Uhr

    Helldivers noch weit vor Marathon das überrascht mich, ich denke das ist so toll?

    Ich bin aktuell noch mit Cyberpunk beschäftigt es bleibt (auch nach 130+ h) einfach geil. Wenn ich weniger Zeit habe dann drehe ich ein paar Runden in irgendeinem „Survivor“ Game.😅

    0
    • Kitomy 54715 XP Nachwuchsadmin 6+ | 22.03.2026 - 12:50 Uhr
      Antwort auf Mr Poppell

      Ein Extraction shooter der in diesem Fall voll auf PvP ist, hat halt eine deutlich geringer Spielerbasis.
      Bei ARC Riders sind halt doch noch eine sehr hohe Anzahl von PvE Spielern unterwegs.

      0
  4. Katanameister 363260 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 22.03.2026 - 12:46 Uhr

    Hab gestern mal Battlefield 6 Hagental Base ausprobiert, war ganz OK, aber irgendwie kickt mich das nicht mehr wie Battlefield 4, sieht man auch am Abwärtstrend bei den Platzierungen, hab es leider wieder deinstalliert, CoD ist pausiert bis der nächste Battlepass rauskommt.

    Und Marathon ist überhaupt nicht relevant, bezeichnend würde ich sagen.

    1
    • Kitomy 54715 XP Nachwuchsadmin 6+ | 22.03.2026 - 12:51 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ja, ich merke das auch bei mir.
      Ich denke die Multiplayer Shooter Zeit ist bei mir persönlich vorbei.

      0
      • Katanameister 363260 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 22.03.2026 - 13:02 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Ne, das ist bei mir keine allgemeine Multiplayermüdigkeit, hat schon was mit dem ganzen Drumherum zu tun wie Menü, Waffenauswahl und Leveldesign, ist einfach nicht mehr so gut.

        0
      • shadow moses 467950 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 22.03.2026 - 13:13 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Bei mir zieht eigentlich nur Halo und bis der nächste MP Ableger kommt, dauert es noch ein Weilchen.

        0
      • Economic 96545 XP Posting Machine Level 3 | 22.03.2026 - 13:40 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Ich hatte vor 20 oder 30 Jahren mehr MP Shooter am Start, jetzt mit Ü50 sind es noch 1 oder 2 und das reicht vollkommen , is halt auch sehr schwer was gescheites zu finden heutzutage🤷‍♀️

        0
    • Economic 96545 XP Posting Machine Level 3 | 22.03.2026 - 12:57 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Dito, BF6 wird nicht gekauft. Redsec geht auch runter.
      4 Maps BO6 hält bei mir noch hin.
      Warten wir auf COD MW und E Day müssten ja beide gut werden 😅

      1
  5. shadow moses 467950 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 22.03.2026 - 12:51 Uhr

    Wahnsinn, wie Marathon auf der Xbox untergeht. Es verliert berets Plätze und die Besplatzierung war nur 71.

    0
  8. Aeternitatis 52965 XP Nachwuchsadmin 6+ | 22.03.2026 - 13:11 Uhr

    Für Platz 1 hab ich kein Verständnis 😅

    Ich spiele im Moment Echoes of the End und muss sagen, dass ich es echt gut finde.

    0
  10. Homunculus 300780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.03.2026 - 13:53 Uhr

    Immer die selben Verdächtigen + kurzfristige Besucher (aktuell RE9).

    Von der Top Ten interessiert mich nur Minecraft und das schon lange nicht mehr gespielt. Hab beim Sale zugeschlagen und mir das Remake von FFVII geholt..

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