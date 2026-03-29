Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW13/2026

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Übersicht
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Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW13/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Rocket League
  5. Call of Duty
  6. Rainbow Six Siege
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. GTA Online
  11. Marvel Rivals
  12. Apex Legends
  13. ARC Raiders
  14. Battlefield
  15. Overwatch
  16. Forza Horizon 5
  17. College Football 26
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. MLB The Show 26

Weitere aktuelle Veröffentlichungen:

  • Platz 34: Resident Evil Requiem
  • Platz 80: Marathon

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW12/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Rocket League
  5. Call of Duty
  6. Rainbow Six Siege
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. GTA Online
  11. ARC Raiders
  12. Apex Legends
  13. Marvel Rivals
  14. Overwatch
  15. College Football 26
  16. Forza Horizon 5
  17. Battlefield
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. Cyberpunk 2077

Weitere Neuerscheinungen:

  • Platz 27: MLB The Show 26
  • Platz 28: Resident Evil Requiem
  • Platz 77: Marathon

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW11/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Call of Duty
  5. Rocket League
  6. Rainbow Six Siege X
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. ARC Raiders
  11. GTA Online
  12. Marvel Rivals
  13. College Football 26
  14. Apex Legends
  15. Overwatch
  16. Battlefield
  17. Forza Horizon 5
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. Helldivers 2

Weitere Neuerscheinungen:

  • Platz 22: Resident Evil Requiem
  • Platz 73: Marathon

Was spielt ihr aktuell?

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8 Kommentare Added

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  4. Peter Quill 83830 XP Untouchable Star 2 | 29.03.2026 - 17:22 Uhr

    Fast nur Sport und live service Spiele 😳.
    Das es nicht einmal Resident evil 9 trotz platz 1 in Verkaufscharts unter die Top 20 geschafft hat ist irgendwie auch erschreckend.

    0

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