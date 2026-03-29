Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW13/2026

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
- Das sind die besten Spiele und Top-Games im März 2026
- Das sind die besten Spiele und Top-Games im April 2026
- Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW13/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Rocket League
- Call of Duty
- Rainbow Six Siege
- NBA 2K26
- GTA V
- Madden NFL 26
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Apex Legends
- ARC Raiders
- Battlefield
- Overwatch
- Forza Horizon 5
- College Football 26
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- MLB The Show 26
Weitere aktuelle Veröffentlichungen:
- Platz 34: Resident Evil Requiem
- Platz 80: Marathon
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW12/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Rocket League
- Call of Duty
- Rainbow Six Siege
- NBA 2K26
- GTA V
- Madden NFL 26
- GTA Online
- ARC Raiders
- Apex Legends
- Marvel Rivals
- Overwatch
- College Football 26
- Forza Horizon 5
- Battlefield
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Cyberpunk 2077
Weitere Neuerscheinungen:
- Platz 27: MLB The Show 26
- Platz 28: Resident Evil Requiem
- Platz 77: Marathon
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW11/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Call of Duty
- Rocket League
- Rainbow Six Siege X
- NBA 2K26
- GTA V
- Madden NFL 26
- ARC Raiders
- GTA Online
- Marvel Rivals
- College Football 26
- Apex Legends
- Overwatch
- Battlefield
- Forza Horizon 5
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- Helldivers 2
Weitere Neuerscheinungen:
- Platz 22: Resident Evil Requiem
- Platz 73: Marathon
Was spielt ihr aktuell?
- Das sind die besten Spiele und Top-Games im März 2026
- Das sind die besten Spiele und Top-Games im April 2026
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8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wie immer halt. 🥱
Keine nennenswerten Veränderungen 😅.
Selbst wenn man GTA trennt is es zweimal drin 🙈
Fast nur Sport und live service Spiele 😳.
Das es nicht einmal Resident evil 9 trotz platz 1 in Verkaufscharts unter die Top 20 geschafft hat ist irgendwie auch erschreckend.
Eigentlich so gut wie immer gleich 😅
Tja, wie jede Woche.
Na immerhin mit cyberpunk ist mal ein gutes Spiel vertreten.
Jede Woche fast das gleiche 🙁