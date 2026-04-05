Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW14/2026

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.
- Das sind die besten Spiele und Top-Games im März 2026
- Das sind die besten Spiele und Top-Games im April 2026
- Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW13/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Rocket League
- Call of Duty
- Rainbow Six Siege
- NBA 2K26
- GTA V
- Madden NFL 26
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Apex Legends
- ARC Raiders
- Forza Horizon 5
- Battlefield
- Overwatch
- College Football 26
- MLB The Show 26
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
Weitere aktuelle Veröffentlichungen:
- Platz 50: Resident Evil Requiem
- Platz 94: Marathon
Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW13/2026
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Rocket League
- Call of Duty
- Rainbow Six Siege
- NBA 2K26
- GTA V
- Madden NFL 26
- GTA Online
- Marvel Rivals
- Apex Legends
- ARC Raiders
- Battlefield
- Overwatch
- Forza Horizon 5
- College Football 26
- Red Dead Redemption 2
- FC 26
- MLB The Show 26
Weitere aktuelle Veröffentlichungen:
- Platz 34: Resident Evil Requiem
- Platz 80: Marathon
Was spielt ihr aktuell?
- Das sind die besten Spiele und Top-Games im März 2026
- Das sind die besten Spiele und Top-Games im April 2026
- Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
ARC hält sich
Schön das Battlefield und ARC sich noch halten.
Marathon auf Platz 80. 😅
Er ist tot Jim 😅🤣🤣
Die üblichen Verdächtigen
Also das College Football so beliebt ist verwundert mich echt jedesmal.^^