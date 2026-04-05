Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW14/2026

26 Autor: , in News / Xbox Series X
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Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW13/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Rocket League
  5. Call of Duty
  6. Rainbow Six Siege
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. GTA Online
  11. Marvel Rivals
  12. Apex Legends
  13. ARC Raiders
  14. Forza Horizon 5
  15. Battlefield
  16. Overwatch
  17. College Football 26
  18. MLB The Show 26
  19. Red Dead Redemption 2
  20. FC 26

Weitere aktuelle Veröffentlichungen:

  • Platz 50: Resident Evil Requiem
  • Platz 94: Marathon

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW13/2026

  1. Fortnite
  2. Roblox
  3. Minecraft
  4. Rocket League
  5. Call of Duty
  6. Rainbow Six Siege
  7. NBA 2K26
  8. GTA V
  9. Madden NFL 26
  10. GTA Online
  11. Marvel Rivals
  12. Apex Legends
  13. ARC Raiders
  14. Battlefield
  15. Overwatch
  16. Forza Horizon 5
  17. College Football 26
  18. Red Dead Redemption 2
  19. FC 26
  20. MLB The Show 26

Weitere aktuelle Veröffentlichungen:

  • Platz 34: Resident Evil Requiem
  • Platz 80: Marathon

Was spielt ihr aktuell?

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26 Kommentare Added

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  5. RumRoGERs 137945 XP Elite-at-Arms Gold | 05.04.2026 - 21:36 Uhr

    Also das College Football so beliebt ist verwundert mich echt jedesmal.^^

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