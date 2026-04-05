Xbox Series X: Diese Top 20 Hits dominieren KW14/2026

Die meistgespielten Xbox‑Games der aktuellen Kalenderwoche gibt es hier in einer neuen Top 20 Liste zu sehen.

Willkommen zur neuen Top-20-Liste der meistgespielten Xbox-Spiele der aktuellen Kalenderwoche. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Spiele, die aktuell äußerst beliebt sind und die Top 20 der Xbox stürmen.

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW13/2026

Fortnite Roblox Minecraft Rocket League Call of Duty Rainbow Six Siege NBA 2K26 GTA V Madden NFL 26 GTA Online Marvel Rivals Apex Legends ARC Raiders Forza Horizon 5 Battlefield Overwatch College Football 26 MLB The Show 26 Red Dead Redemption 2 FC 26

Weitere aktuelle Veröffentlichungen:

Platz 50: Resident Evil Requiem

Platz 94: Marathon

Top 20 – Meistgespielte Xbox-Spiele KW13/2026

Fortnite Roblox Minecraft Rocket League Call of Duty Rainbow Six Siege NBA 2K26 GTA V Madden NFL 26 GTA Online Marvel Rivals Apex Legends ARC Raiders Battlefield Overwatch Forza Horizon 5 College Football 26 Red Dead Redemption 2 FC 26 MLB The Show 26

Weitere aktuelle Veröffentlichungen:

Platz 34: Resident Evil Requiem

Platz 80: Marathon

Was spielt ihr aktuell?