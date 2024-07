Xbox Series X: Dieser Controller krönt Deadpools perfekten Hintern

In hohen Erwartungen an den Film „Deadpool & Wolverine“ von Marvel Studios, der am 26. Juli in den Kinos startet, hat sich Deadpool selbst mit Xbox zusammengetan, um einen benutzerdefinierten Xbox Wireless Controller zu entwerfen, den jeder in den Händen halten möchte.

Die Inspiration? Deadpools viel diskutierter, perfekt gerundeter Hintern! Seht selbst:

Der Controller im Deadpool-Design kann von einem glücklichen Fan im Rahmen eines weltweiten Gewinnspiels zusammen mit anderer maßgeschneiderter Xbox-Hardware gewonnen werden, wie wir bereits berichtet haben.