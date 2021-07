Xbox Series X: DirectML ist bestes Feature der Konsole laut Edge of Eternity Entwickler

Autor:, in / Xbox Series X

Geschäftsführer von Midgar Studio hält DirectML für das beste Feature der Xbox Series X. Microsoft bietet dazu in dem Bereich zwei neue Stellen an.

Der Geschäftsführer des durch Edge of Eternity bekannten Midgar Studios, Jérémy Zeler-Maury, hat in einem Interview gesagt, dass er DirectML für das Beste hält, was die Xbox Series X zu bieten hat.

Er sagte hierzu: „Ich glaube nicht, dass es bisher viel genutzt wurde. Aber Maschinenlernen wird erstaunliche Performance-Verbesserungen ermöglichen, Wechsel auf andere Grafikstile, Spielmechaniken und noch mehr.“

Was ist DirectML? Vereinfacht gesagt ist DirectML eine Programmierschnittstelle, die Muster und Zusammenhänge in einer grafischen Anwendung erkennt und verbessert, ohne dass sie direkt programmiert wird.

Scheinbar möchte Microsoft diesen Bereich weiter stärken. So sind kürzlich zwei Stellenanzeigen in diesem Bereich aufgetaucht: