Xbox Series X: Discord auf der Konsole dank Edge

Vor kurzem berichteten wir darüber, dass Google Stadia auf der Konsole funktioniert. Jetzt zeigte Tom Warren von The Verge auch in einem kurzen Video auf Twitter und einem ausführlichen Bericht auf YouTube, dass Discord im neuen Microsoft Edge Chromium Browser fast uneingeschränkt auf der Xbox benutzt werden kann. Lediglich der Mikrofoneingang funktioniert (noch) nicht.

Discord also works on Xbox Series X with the new Microsoft Edge Chromium version. It's all very early and still in alpha testing so mic input doesn't work yet, but you can join calls, text chat, and use Discord as you would on the web 👍 pic.twitter.com/ldkRcrWkZ2

— Tom Warren (@tomwarren) March 30, 2021