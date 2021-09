Xbox Series X: Dolby Vision Gaming ab sofort verfügbar

Autor:, in / Xbox Series X

Microsoft gab heute bekannt, dass Dolby Vision Gaming ab sofort für Xbox Series X und Xbox Series S verfügbar ist.

Die beiden Microsoft-Konsolen sind damit die ersten, die dieses Feature anbieten. Gemeinsam mit Dolby Atmos wird euch also das Vollspektrum in den Bereichen Grafik und immersivem Audio geboten.

Mehr als 100 HDR-Titel der nächsten Generation, die für die Serie X|S optimiert wurden, sind jetzt oder in Kürze in Dolby Vision verfügbar! Es gibt mehr als 100 HDR-Titel der nächsten Generation, die für die Serie X|S optimiert sind und Dolby Vision unterstützen. Und in Zukunft werden noch mehr Spiele wie Halo Infinite die Vorteile von Dolby Vision nutzen.

Darüber hinaus profitieren durch die neue Dolby Vision-Erweiterung auf der Xbox Series X|S zusätzlich tausende von klassischen HDR10- und Auto HDR-Spielen von einer besseren Bildqualität.

Microsoft gibt bekannt: „Zusätzlich zu dieser Auswahl an für die Xbox Serie X|S optimierten Titeln wollten wir auch sicherstellen, dass die robuste Bibliothek von Spielen, die zuvor in HDR oder Auto HDR veröffentlicht wurden, ebenfalls davon profitieren. Aus diesem Grund haben wir mit Dolby zusammengearbeitet, um neue visuelle Verbesserungsmöglichkeiten zu schaffen, die die Dolby Vision-Technologie nutzen, um ein verbessertes visuelles Erlebnis für Tausende von bestehenden HDR10- und Auto HDR-Spielen zu bieten. Wenn ihr mit einem Dolby Vision-fähigen Fernseher verbunden seid und Dolby Vision auf der Xbox Serie X|S aktiviert ist, werden die Konsolen eure vorhandenen Spiele automatisch verbessern, um ein reichhaltiges, immersives Erlebnis zu liefern, das von keiner anderen Spielkonsole erreicht wird.“

Das ist aber nicht alles: Dolby Vision ist mit den Funktionen der nächsten Generation kompatibel, die auf der Xbox Series X|S verfügbar sind. Dazu zählt DirectX Raytracing, ein automatischer Modus mit niedriger Latenz (ALLM), variable Bildwiederholfrequenz (VRR) und bis zu 120 FPS abhängig vom TV-Gerät. Microsoft und Dolby arbeiten weiter eng mit TV-Herstellern zusammen, um die Firmware-Unterstützung für Dolby Vision-Funktionen bei 120 Hz zu aktualisieren.

Die Einstellungen erreicht ihr unter:

Einstellungen > Allgemein > TV & Display Options > Video Modi > Dolby Vision for Gaming

Weitere Details zur Dolby Vision Gaming und seinen Möglichkeiten werden euch im folgenden Video präsentiert: