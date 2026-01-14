Xbox Series X: Ein früher Erfolg trifft auf massive Einbrüche

Ein früher Erfolg mit über 12 Millionen verkauften Xbox Series X/S-Konsolen in nur 18 Monaten trifft auf massive Einbrüche.

Neue Informationen aus dem LinkedIn-Profil von Mark Stanley, dem ehemaligen Vice President für globale Expansion und Hardwareintegration bei Xbox, geben einen seltenen Blick auf die frühen Verkaufszahlen der Xbox Series X/S.

Während seiner Zeit bei Microsoft zwischen 2020 und 2023 erreichten die Konsolen weltweit über 12 Millionen verkaufte Einheiten in den ersten 18 Monaten. Diese Zahl umfasst mehr als 40 Märkte, in denen die Geräte zum Start verfügbar waren.

Stanley beschreibt, dass ein großer Teil seiner Arbeit darin bestand, die damals weit verbreiteten Lieferkettenprobleme zu bewältigen.

Diese Engpässe führten später zu deutlichen Hardwareknappheiten bei sowohl Microsoft als auch Sony. Parallel dazu trieb er die Expansion in Regionen wie APAC, MENA und LATAM voran, wo Xbox neue Teams aufbaute und lokale Partnerschaften etablierte. Laut Stanley generierte diese internationale Ausweitung über eine Milliarde Dollar Jahresumsatz aus Hardware und Game Pass.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit war das Wachstum der Game Pass-Abonnements außerhalb der Kernmärkte. Durch Kooperationen mit Telekommunikationsanbietern, Einzelhändlern und Plattformpartnern trug diese Initiative weltweit mehr als 25 Millionen neue Abonnenten zum Dienst bei.

Microsoft selbst hält sich traditionell zurück, wenn es um konkrete Verkaufszahlen geht. Externe Schätzungen wie jene von VGChartz gehen davon aus, dass bis Ende 2025 rund 34,1 Millionen Xbox Series X/S verkauft wurden. Andere Berechnungen, basierend auf Branchenberichten, ordnen die Zahl für Ende 2024 zwischen 27 und 29 Millionen ein.

Während die frühen Verkaufszahlen solide wirkten, hat sich die Situation zuletzt deutlich verschlechtert. In den USA verzeichnete Xbox einen Rückgang von 70 Prozent im Jahresvergleich, was laut Analyst Mat Piscatella den schwächsten Wert in der Geschichte der Marke darstellt.

Als Hauptgrund gelten die deutlichen Preiserhöhungen, die im Mai eingeführt wurden. Die Xbox Series X kostet nun 599,99 Dollar, die digitale Variante 549,99 Dollar. Auch die Series S wurde teurer und liegt je nach Modell zwischen 379,99 und 429,99 Dollar.

In Großbritannien zeigt sich ein ähnliches Bild. Dort sanken die Verkäufe im Jahr 2025 um 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was als das bislang schlechteste Jahr für Xbox-Konsolen im Land beschrieben wurde.

Damit entsteht ein deutliches Bild einer Konsolengeneration, die mit starkem Schwung startete, aber zuletzt mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen hat, wie der gesamte Gaming- und Hardware-Markt.