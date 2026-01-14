Xbox Series X: Ein früher Erfolg trifft auf massive Einbrüche

Neue Informationen aus dem LinkedIn-Profil von Mark Stanley, dem ehemaligen Vice President für globale Expansion und Hardwareintegration bei Xbox, geben einen seltenen Blick auf die frühen Verkaufszahlen der Xbox Series X/S.
Während seiner Zeit bei Microsoft zwischen 2020 und 2023 erreichten die Konsolen weltweit über 12 Millionen verkaufte Einheiten in den ersten 18 Monaten. Diese Zahl umfasst mehr als 40 Märkte, in denen die Geräte zum Start verfügbar waren.
Stanley beschreibt, dass ein großer Teil seiner Arbeit darin bestand, die damals weit verbreiteten Lieferkettenprobleme zu bewältigen.
Diese Engpässe führten später zu deutlichen Hardwareknappheiten bei sowohl Microsoft als auch Sony. Parallel dazu trieb er die Expansion in Regionen wie APAC, MENA und LATAM voran, wo Xbox neue Teams aufbaute und lokale Partnerschaften etablierte. Laut Stanley generierte diese internationale Ausweitung über eine Milliarde Dollar Jahresumsatz aus Hardware und Game Pass.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit war das Wachstum der Game Pass-Abonnements außerhalb der Kernmärkte. Durch Kooperationen mit Telekommunikationsanbietern, Einzelhändlern und Plattformpartnern trug diese Initiative weltweit mehr als 25 Millionen neue Abonnenten zum Dienst bei.
Microsoft selbst hält sich traditionell zurück, wenn es um konkrete Verkaufszahlen geht. Externe Schätzungen wie jene von VGChartz gehen davon aus, dass bis Ende 2025 rund 34,1 Millionen Xbox Series X/S verkauft wurden. Andere Berechnungen, basierend auf Branchenberichten, ordnen die Zahl für Ende 2024 zwischen 27 und 29 Millionen ein.
Während die frühen Verkaufszahlen solide wirkten, hat sich die Situation zuletzt deutlich verschlechtert. In den USA verzeichnete Xbox einen Rückgang von 70 Prozent im Jahresvergleich, was laut Analyst Mat Piscatella den schwächsten Wert in der Geschichte der Marke darstellt.
Als Hauptgrund gelten die deutlichen Preiserhöhungen, die im Mai eingeführt wurden. Die Xbox Series X kostet nun 599,99 Dollar, die digitale Variante 549,99 Dollar. Auch die Series S wurde teurer und liegt je nach Modell zwischen 379,99 und 429,99 Dollar.
In Großbritannien zeigt sich ein ähnliches Bild. Dort sanken die Verkäufe im Jahr 2025 um 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was als das bislang schlechteste Jahr für Xbox-Konsolen im Land beschrieben wurde.
Damit entsteht ein deutliches Bild einer Konsolengeneration, die mit starkem Schwung startete, aber zuletzt mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen hat, wie der gesamte Gaming- und Hardware-Markt.
Man muss auch sagen wenn manduese seite nicht kennt und man hat mit xbox nichts am hut,ist sie in der öffentlichen Wahrnehmung nicht präsent.
Kann mich an keiner xbox werbung erinnern die bei youtube oder im tv lief.Switch und playstation sehe ich wöchentlich mehrmal aber von der xbox keine spur.
War schon immer so bei der XBox.
Microsoft meinte mal, *afaik* während der 360 Zeit, dass Konsolen nicht durch Werbung, sondern durch Mundpropaganda verkauft würden.
mMn versteht es Microsoft einfach nicht wie wichtig Werbung ist, denn für ihre Hauptprodukte mussten sie das nie machen
Absolut eurer Meinung! Marketing und Werbung im allgemeinen ist leider nichts Microsofts Ding!
Aber das ist auch kein kurzzeitiges Ding, sondern müsste über Jahre aufgebaut werden. Fürchte, das werden wir nicht mehr sehen
Gerade zur Xbox 360 Zeit hat Microsoft ordentlich Werbung gemacht. Kann mich noch sehr gut an die Werbung im Kino im erinnern. Auch zur Xbox One Zeit wurde Werbung gemacht. Bei Witcher 3 hatte Microsoft die Marketingrechte. Aber dann wurde es leider immer weniger und es wurde nur noch der Gamepass beworben.
Naja, Microsoft hat die Chance nicht genutzt als während der Pandemie die PS5 so gut wie nicht erhältlich war.
Zu Anfangszeit der Series gabs halt auch über 2 Jahre keine richtigen „Kracher“.
Als dann die PS5 für Jedermann erhältlich war brachen die Verkaufszshlen mangels Portfolio dann halt auch, zu Recht, ein.
Jetzt ist Sie zu teuer, keine Angebote und zu abgeschlagen.
Und die beste Werbung ist Mund zu Mund Propaganda??
Öhm….
Also für Oma und Opa und viele Anderen ist eine Spielekonsole, auch eine Switch, eine Playstation.
Selbst Liferando wirbt mit „Playstation auch“…..
War bei der Strategie von MS doch abzusehen