Xbox Series X: Ein Monat, der Spielekalender sprengt – September wird zum Release-Chaos

Der Gaming-Kalender für September 2026 entwickelt sich zunehmend zu einem der vollsten Release-Zeiträume der letzten Jahre.

Hintergrund ist ein sogenannter „GTA 6-Effekt“, bei dem zahlreiche Publisher ihre Veröffentlichungstermine rund um den erwarteten Branchen-Titel neu ausrichten.

Dadurch ballen sich inzwischen mehrere große Spiele in einem sehr engen Zeitraum.

Zu den aktuell für September 2026 gelisteten oder erwarteten Titeln gehören unter anderem:

Gaming – September Releases 2026

Die enorme Dichte an Veröffentlichungen führt dazu, dass der Monat für viele Publisher zunehmend riskanter wird. Große Releases konkurrieren direkt miteinander um Aufmerksamkeit, Verkaufszahlen und Medienpräsenz.

Besonders auffällig ist dabei, dass sich sowohl AAA-Titel als auch Live-Service-Updates und Versions-Launches wie Valheim 1.0 im selben Zeitfenster sammeln. Das erhöht den Druck auf einzelne Veröffentlichungen zusätzlich.

Ob alle genannten Titel tatsächlich im gleichen Zeitraum erscheinen werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht final bestätigt. Klar ist jedoch, dass sich der September 2026 bereits jetzt zu einem der am stärksten umkämpften Release-Monate der kommenden Jahre entwickelt.