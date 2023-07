Xbox Series X: Einstufungen aus Afrika für unangekündigte Spiele

Das Film and Publication Board ist in Südafrika eine Auflistung, von Spielen, die ein Rating erhalten haben und somit in Vorbereitung für den Vertrieb oder die Entwicklung stehen. In der aktuellen Auflistung taucht 2K Games Borderlands auf, offenbar handelt es sich dabei um die gesammelten Werke der Borderlands Spiele mit dem Titel „The Borderlands Compilation: Pandoras Box“. Die Box wurde für den PC und Konsole mit einem Rating „Ab 18“ versehen.

Das zuvor bereits durchgesickerte Lego 2k GOOOAL ist jetzt mit einem „Ab 13“ Rating für die Konsolen sowie dem PC auf der Liste vermerkt. Hier sickerte bereits eine Einstufung in Südkorea durch, welche auf das neue LEGO-Spiel hinwiesen.

Ebenfalls neu in der Auflistung aus dem Hause Bandai Namco Entertainment ist der Titel „Origination“, den das Studio bereits 2021 angekündigt hatte. Origination ist ebenfalls für PC und Konsole hinterlegt, mit einem Rating „Ab 16“. Interessant ist die Einstufung des Remasters zu der JRPG Reihe Baiten Kaitos. Gegenwärtig war nur bekannt, dass der Titel im September dieses Jahr für die Switch erscheint.

Hinsichtlich der Vorbestellmöglichkeiten hat sich dazu auf der Seite des Publishers auch noch nichts geändert. Der Titel ist in Südafrika aber ebenfalls für den PC und Konsole eingetragen worden. Die Eintragung kann bedeuten, dass der Titel somit auch auf die Current-Gen-Konsolen sowie den PC portiert wird.