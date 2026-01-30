Xbox Series X: Entwickler‑Interesse an Xbox halbiert sich laut Umfrage

Die aktuelle State of the Game Industry‑Umfrage der Game Developers Conference zeichnet ein klares Bild: Das Interesse von Entwicklern an der Xbox Series X|S ist nur noch halb so groß wie an PlayStation 5 oder Nintendo Switch 2.
Von den über 2.300 befragten Branchenprofis gaben 40 % an, gerne für PS5 zu entwickeln, 39 % für Switch 2 – aber lediglich 20 % für Xbox.
Am beliebtesten bleibt mit großem Abstand der PC: 80 % der Befragten möchten dort ein Spiel veröffentlichen. Auffällig ist, dass Xbox in der Entwicklergunst inzwischen näher an Android (16 %), iOS (16 %) und der originalen Switch (13 %) liegt als an den anderen Current‑Gen‑Konsolen.
Das markiert einen deutlichen Stimmungsumschwung, zumal 40 % der Befragten ihr letztes Projekt noch auf Xbox Series X|S veröffentlicht hatten (gegenüber 47 % auf PS5).
Auch im Bereich der Handheld‑PCs zeigt sich ein klarer Trend: 40 % der Entwickler wollen für das Steam Deck arbeiten, während nur 7 % Interesse am ROG Ally äußern. Bei der Frage nach den wichtigsten Faktoren für die Plattformwahl nannten Studios vor allem Reichweite (78 %), Business‑Modell‑Erfolg (44 %) und Auffindbarkeit (43 %).
Microsofts anhaltender Kurs hin zu einem Multiplattform‑Ökosystem dürfte diese Entwicklung zusätzlich beeinflussen. Viele große Xbox‑Titel erscheinen 2026 auch auf PS5 – darunter Fable (Day‑One) und Forza Horizon 6, das später im Jahr auf der PS5 landen wird.
Da die neue Xbox quasi auch ein PC sein wird. Entwickeln also 90% gern für die neue Xbox 😉
Spaß beiseite. Es ist doch nur wichtig das die Spiele eine Reichweite bekommen. Da ist es nur logisch das der PC so stark ist.
Die Xbox S/X ist doch nicht grundlegend anders aufgebaut als eine PS5 oder? Der Unterschied wird vermutlich eher im Softwarecode liegen oder?
Steam Deck ist doch quasi PC oder nicht?
DA sich die anderen wie geschnittenes Brot verkaufen auch kein Wunder.Gott sei Dank hat die SX genug Power auch unoptimiert als PS5 Fassung zu laufen.Für die Series S wirds aber immer schwieriger dann.
80% PC, davon 78% Indies und Scamware.
Genau mein Humor. ;D