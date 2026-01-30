Xbox Series X: Entwickler‑Interesse an Xbox halbiert sich laut Umfrage

Die aktuelle State of the Game Industry‑Umfrage der Game Developers Conference zeichnet ein klares Bild: Das Interesse von Entwicklern an der Xbox Series X|S ist nur noch halb so groß wie an PlayStation 5 oder Nintendo Switch 2.

Von den über 2.300 befragten Branchenprofis gaben 40 % an, gerne für PS5 zu entwickeln, 39 % für Switch 2 – aber lediglich 20 % für Xbox.

Am beliebtesten bleibt mit großem Abstand der PC: 80 % der Befragten möchten dort ein Spiel veröffentlichen. Auffällig ist, dass Xbox in der Entwicklergunst inzwischen näher an Android (16 %), iOS (16 %) und der originalen Switch (13 %) liegt als an den anderen Current‑Gen‑Konsolen.

Das markiert einen deutlichen Stimmungsumschwung, zumal 40 % der Befragten ihr letztes Projekt noch auf Xbox Series X|S veröffentlicht hatten (gegenüber 47 % auf PS5).

Auch im Bereich der Handheld‑PCs zeigt sich ein klarer Trend: 40 % der Entwickler wollen für das Steam Deck arbeiten, während nur 7 % Interesse am ROG Ally äußern. Bei der Frage nach den wichtigsten Faktoren für die Plattformwahl nannten Studios vor allem Reichweite (78 %), Business‑Modell‑Erfolg (44 %) und Auffindbarkeit (43 %).

Microsofts anhaltender Kurs hin zu einem Multiplattform‑Ökosystem dürfte diese Entwicklung zusätzlich beeinflussen. Viele große Xbox‑Titel erscheinen 2026 auch auf PS5 – darunter Fable (Day‑One) und Forza Horizon 6, das später im Jahr auf der PS5 landen wird.