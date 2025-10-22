Xbox Series X: Entwicklerkonsolen werden 33 % teurer – Bericht

Microsoft erhöht den Preis für Entwicklerkonsolen auf 2.000 US-Dollar und verweist auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Nachdem Endkunden in diesem Jahr mit steigenden Preisen für Xbox-Konsolen und Mitgliedschaften konfrontiert wurden, trifft es jetzt auch Entwickler von Spielen für die Microsoftkonsole.

Microsoft plant eine deutliche Preiserhöhung für sein Xbox Development Kit (XDK), das von Spieleentwicklern zur Erstellung von Xbox-Titeln genutzt wird.

Laut Informationen von The Verge steigt der Preis von bisher 1.500 US-Dollar auf 2.000 US-Dollar – ein Anstieg um rund 33 Prozent.

In einer Mitteilung an Entwickler begründet Microsoft die Anpassung mit „makroökonomischen Entwicklungen“ und betont gleichzeitig, weiterhin hochwertige Werkzeuge und Unterstützung für die Entwicklung bereitzustellen.

Die Preiserhöhung tritt offenbar sofort in Kraft und ist möglicherweise nicht nur auf die USA beschränkt, wie im Artikel spekuliert wird.

Eine Stellungnahme des Unternehmens zur Preiserhöhung gibt es von Microsoft bisher nicht.