Xbox Series X: Entwicklerkonsolen werden 33 % teurer – Bericht

Microsoft erhöht den Preis für Entwicklerkonsolen auf 2.000 US-Dollar und verweist auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Nachdem Endkunden in diesem Jahr mit steigenden Preisen für Xbox-Konsolen und Mitgliedschaften konfrontiert wurden, trifft es jetzt auch Entwickler von Spielen für die Microsoftkonsole.

Microsoft plant eine deutliche Preiserhöhung für sein Xbox Development Kit (XDK), das von Spieleentwicklern zur Erstellung von Xbox-Titeln genutzt wird.

Laut Informationen von The Verge steigt der Preis von bisher 1.500 US-Dollar auf 2.000 US-Dollar – ein Anstieg um rund 33 Prozent.

In einer Mitteilung an Entwickler begründet Microsoft die Anpassung mit „makroökonomischen Entwicklungen“ und betont gleichzeitig, weiterhin hochwertige Werkzeuge und Unterstützung für die Entwicklung bereitzustellen.

Die Preiserhöhung tritt offenbar sofort in Kraft und ist möglicherweise nicht nur auf die USA beschränkt, wie im Artikel spekuliert wird.

Eine Stellungnahme des Unternehmens zur Preiserhöhung gibt es von Microsoft bisher nicht.

  1. Drakeline6 172835 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 22.10.2025 - 14:01 Uhr

    Und dann wundert man sich, warum gerade kleine studios weniger für Xbox entwickeln…

    5
    • AnCaptain4u 232915 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.10.2025 - 14:15 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Es ist NUR dieses eine DevKit.
      1. gibt es via ID@Xbox bis zu zwei DevKits kostenlos
      2. gibt es auch einen DevMode (30 bis 100 USD)
      3. sind die Mitbewerber auch nicht gerade günstig, wenn man nicht irgendwie registriert oder im Partnerprogramm ist
      4. sind diese einmaligen Kosten das geringste Problem, wenn die Kosten von Games in die Millionen gehen

      8
  2. Katanameister 226940 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.10.2025 - 14:08 Uhr

    Wie gesagt, bin wegen der gesamtwirtschaftlichen Situation sehr besorgt, diese Preisspiralen können nicht auf Dauer weitergeführt werden.

    2
  4. Ash2X 299340 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.10.2025 - 15:00 Uhr

    Ich glaube den meisten Leuten ist nicht wirklich bewusst wie Spottbilig die Dev Kits heute sind…. Geschweige denn dass sich jemand vor der Meldung jeh dafür interessiert hat.

    1
  8. Syler03 52575 XP Nachwuchsadmin 6+ | 22.10.2025 - 16:27 Uhr

    Na ja, 500 Dollar mehr für einmalige Anschaffung ist jetzt nicht so die Rede wert….

    Vergleich das mit anderen Branchen…

    0
  9. Kenty 226410 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.10.2025 - 16:57 Uhr

    Ich dachte immer, man könnte die normale XBox Series X/S in einen Entwicklermodus versetzen und dann darauf testen? Die eigentliche Entwicklungsumgebung wird doch wohl eh auf dem PC existieren oder sehe ich das falsch?

    0

