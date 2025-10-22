Xbox Series X: Entwicklerkonsolen werden 33 % teurer – Bericht

Nachdem Endkunden in diesem Jahr mit steigenden Preisen für Xbox-Konsolen und Mitgliedschaften konfrontiert wurden, trifft es jetzt auch Entwickler von Spielen für die Microsoftkonsole.
Microsoft plant eine deutliche Preiserhöhung für sein Xbox Development Kit (XDK), das von Spieleentwicklern zur Erstellung von Xbox-Titeln genutzt wird.
Laut Informationen von The Verge steigt der Preis von bisher 1.500 US-Dollar auf 2.000 US-Dollar – ein Anstieg um rund 33 Prozent.
In einer Mitteilung an Entwickler begründet Microsoft die Anpassung mit „makroökonomischen Entwicklungen“ und betont gleichzeitig, weiterhin hochwertige Werkzeuge und Unterstützung für die Entwicklung bereitzustellen.
Die Preiserhöhung tritt offenbar sofort in Kraft und ist möglicherweise nicht nur auf die USA beschränkt, wie im Artikel spekuliert wird.
Eine Stellungnahme des Unternehmens zur Preiserhöhung gibt es von Microsoft bisher nicht.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und dann wundert man sich, warum gerade kleine studios weniger für Xbox entwickeln…
Es ist NUR dieses eine DevKit.
1. gibt es via ID@Xbox bis zu zwei DevKits kostenlos
2. gibt es auch einen DevMode (30 bis 100 USD)
3. sind die Mitbewerber auch nicht gerade günstig, wenn man nicht irgendwie registriert oder im Partnerprogramm ist
4. sind diese einmaligen Kosten das geringste Problem, wenn die Kosten von Games in die Millionen gehen
Das Playsi Dev kit kostet wohl mindestens 2.500€… 😆
Hast du dazu eine Quelle?
Reddit…. xD
Wie gesagt, bin wegen der gesamtwirtschaftlichen Situation sehr besorgt, diese Preisspiralen können nicht auf Dauer weitergeführt werden.
Diese Preissprünge sind einfach viel zu krass,das wird auf Dauer alles nicht gut gehen.
In diesem Fall wird es auf Dauer niemanden interessieren
Ist das so ?
Ich denke das viele kleine Entwickler sich überlegen werden ob diese Investition sich überhaupt lohnt,die nächsten DevBox wird ja dann auch nicht billiger 😉
Ich glaube den meisten Leuten ist nicht wirklich bewusst wie Spottbilig die Dev Kits heute sind…. Geschweige denn dass sich jemand vor der Meldung jeh dafür interessiert hat.
Idioten, die das entschieden haben…
Verstehe nur Bahnhof
Total doofe Entscheidung!
Na ja, 500 Dollar mehr für einmalige Anschaffung ist jetzt nicht so die Rede wert….
Vergleich das mit anderen Branchen…
Ich dachte immer, man könnte die normale XBox Series X/S in einen Entwicklermodus versetzen und dann darauf testen? Die eigentliche Entwicklungsumgebung wird doch wohl eh auf dem PC existieren oder sehe ich das falsch?